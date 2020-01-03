兩小童樓梯底玩火　離開後變大火　火舌衝上天花濃煙燻黑外牆

星星之火可以燎原，內地兩名小童日前在樓梯底的暗角玩火，離開之後樓梯立即出現火舌，甚至慢慢變成大火，火勢一度變猛出現大量濃煙，亦都將附近的牆壁都燻黑。

江西兩名小童爬到一樓梯底玩火，離開時雖然沒有火勢，但仍因為死灰復燃而起火。（網上短片截圖）

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事件發生在江西贛州，閉路電視拍到兩名小童在商業大廈地下的一條樓梯底下玩，很快兩人就爬了出來，然後跑走。不過他們離開之後，樓梯底就開始出現一些火光，再過幾分鐘火勢就開始變猛，同時開始有煙出現。

有人看到火警就通知附近的人員處理，保安人員立即拉來滅火喉及滅火器救火。火勢最猛烈的時候，火舌一度燒至天花版，而且濃煙亦都不斷攻出來，將樓梯附近的位置甚至是外牆都燻黑。保安人員最後成功將火救熄，不過原來儲存在樓梯附近的雜物都已經被燒毀。

火警十分嚴重，需要數人一起撲火，濃煙更攻出門外燻黑外牆。（網上短片截圖）

事後有人詢問小童事發經過，他們指當時曾經在空的油漆罐內玩火，而他們離開之前已經將火撲熄，不知道有死灰復燃的情況。消防員就指出，小童玩火可能有很大後果，呼籲家長需要加強相關教育。

（綜合）