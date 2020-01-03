內地4歲童突頻繁眨眼兼狂講粗口　父母以為頑皮　醫生：患妥瑞症

孩子好動是好事，但如果出現一些怪異行徑之餘，更不時爆粗，父母就要多加注意。內地江蘇一名4歲男童原本個性頑皮，近日常常做鬼臉、頻繁眨眼、撅嘴等，甚至狂講粗口。家長多次要求他改掉壞習慣不果，終決定帶他去看醫生。醫生檢查後認為，他是得了名為「妥瑞症」的病。

內地一名4歲男童突然頻繁眨眼及講粗口，家人勸告無果帶他求醫。（微博影片截圖）

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來自江蘇淮安市的4歲男童多多（化名），從小就較頑皮，父母覺得小孩好動一點很正常，但近日他忽然頻繁眨眼、做鬼臉、撅嘴，還突然說起粗口來，父母叫他改掉壞習慣不果，覺得愈來愈嚴重也只能求醫。

醫生初部診斷認為，多多是患了妥瑞症（Tourette Syndrome，TS），「一種以簡單或複雜，不自主地重複一個或多個部位肌肉抽動的一種神經精神疾病」。淮安市中醫院兒科中醫師段鬱峰稱，此病多發生於學齡前，常見於4歲至10歲左右的兒童，主要表現有手面部頻繁眨眼及出現歪嘴，之後會出現全身症狀，如搖頭聳肩及發聲抽動。

醫生稱妥瑞症在臨床上並不罕見，總體發病率約5%，病因目前未能斷定，或與精神緊張、家教過嚴等有關，這病症不會對身體造成明顯傷害，但對兒童的學習和生活等造成影響，父母應在平日多留意子女舉動，若發現妥瑞症病徵，應帶他求醫而非一味責備。

妥瑞症，又稱抽動綜合症，遺傳性很高但成因仍難以解釋，屬於腦神經疾病，多在兒童時期發生，發病年齡多在6至7歲，可以說是腦部發展障礙，相信和腦部傳遞物質，例如係多巴胺、腎上腺素等有關。患者一開始會出現簡單肌肉抽動，再出現複雜肌肉抽動，還會出現聲帶抽動，會講出一些短句，甚至是粗口。病症在青春期前最為嚴重，但青春期後多會轉穩定甚至消失，但有些患者的症狀會延續到成年。

目前對於此病的療法以藥物治療為主，患者要服用輕劑量的精神科藥物，也可以透過行為治療，讓患者察覺及自我管理抽動症狀。

（綜合）