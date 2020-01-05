【澳洲山火】逾萬隻受傷動物幸運被救　小生命劫後餘生超感動

澳洲山火由去年9月開始持續至今，火勢至今仍不平息，但有專家表示，估計今次自然災難已奪去了4.8億隻野生動物的性命，對當地生態造成浩劫。當地有動物園救援組織連月接收逾萬隻受傷的動物，當中不乏有「澳洲國寶」之稱的樹熊及袋鼠。這批幸運被救的動物現時已接受治療及休息中，園方呼籲希望大家能伸出援手，盡量救起正受苦的無辜小生命。

澳洲動物園旗下的救援組織「AustraliaZoo Wildlife Warriors」連月接收逾萬隻受傷的動物，當中不乏有「澳洲國寶」之稱的樹熊及袋鼠。（wildlifewarriorsworldwide＠Instagram圖片）

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澳洲動物園旗下的救援組織「AustraliaZoo Wildlife Warriors」由歐文家族（Irwin Family）於2002年創立，多年來一直關注及救援當地動物。最近他們於Instagram上載一張負鼠（possum）的照片，表示牠早前因山火所傷，被救後就在園內療養。

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他們續指，其實組織連月來不斷接收因為山火而導致受傷的動物，數量已達逾萬隻，當中最大部份是樹熊，亦有袋鼠、老虎、蝙蝠等不同種類動物。牠們被救後會即時送到中心內進行治療及休養，使動物們有個安全的暫時棲身地。

組織又指盡可能拯救更多在受苦的無辜生命，他們認為每條小生命都是當地生態的重要「寶物」。除此之外，他們亦呼籲當地人及來自其他國家的人伸出援手，拯救因山火所影響的小動物。

（wildlifewarriorsworldwide＠Instagram）

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