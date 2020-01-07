【澳洲山火】動物屍遍野　「熔岩」蓋山頭　攝影師：撕心裂肺的痛

澳洲山火持續，受強風與高温影響，火勢更有惡化跡象。新南威爾斯省（New South Wales）巴特洛（Batlow）小鎮居民近日上載一段影片到Facebook，只見天空一片死灰，公路旁遍地堆滿牛羊屍體，猶如煉獄景象令一眾網民極為心痛。

片段中，公路兩旁的土地呈灰紅色，佈滿一具具牛羊屍體，這些動物生前都曾努力嘗試越過圍欄逃生，可惜最終仍被大火吞噬。美國廣播公司（ABC）攝影師羅伯特（Matt Roberts）稱：「今天上午開車進入巴特洛鎮，我感到撕心裂肺的悲痛，因為從未見過這樣的畫面！很抱歉，我一定要公開這些令人完全心碎的照片，這是我見過最壞的事情，必須讓大家知道。」

「這張照片很美同時非常恐怖」

澳洲女子埃里克森（Melissa Ericksen）則在維多利亞省（Victoria）東北部，親睹遠處山坡幾乎全被大火覆蓋的畫面，她將照片上載Facebook，可見山坡在暮色中發出詭異光芒。埃里克森說：「巴麥譚山（Balmattum Hill，音譯）是我非常熟悉的地方，它似乎在黑暗中被滾滾熔岩所覆蓋，這張照片很美，但同時非常恐怖。」

埃里克森的照片顯示，山坡在暮色中發出詭異的光芒，宛如滾滾熔岩。（Facebook@Melissa Ericksen圖片）

🔻澳洲山火情況🔻

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澳洲山火由去年9月開始燃燒至今，吉普斯蘭（Gippsland）地區政府部門指出，當地有三處火頭在維多利亞省的奧米歐（Omeo）地區「合併」，變成一個面積達到6000公頃（60平方公里）的超級火場，面積較美國的紐約曼哈頓區（約59平方公里）和香港的九龍區（約47平方公里）還要大；隔鄰的新南威爾斯省，在悉尼郊區的大火仍然未受控制，大火在過去數個月來已經焚燒超過26.4萬公頃面積的土地（2640平方公里），即接近2.5個香港。

連月的大火已經造成澳洲的生態浩劫，悉尼大學有生態學家團隊估計，自去年9月至今，澳洲山火可能已導致約4.8億動物遇害，近8000隻樹熊葬身火海，實為一場生態大災難。