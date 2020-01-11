【生活百科】鋒鋼鑽咀可鑽穿多種物料　裝修佬教埋你點樣最耐用！

文：裝修佬 上集講解完木工鑽咀，今集就和大家分享鋒鋼鑽咀。

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鋒鋼鑽咀除了用於木材上，還可以在金屬、塑膠、石膏板甚至是不鏽鋼等等材質上鑽洞，所以又名萬用鑽咀。

鋒鋼鑽咀的頂部與木工鑽咀不太一樣，亦沒有明顯的定位器。因此，在較硬淨的材質上鑽洞時，就需要賓子以及錘子於表面打鐅一個小孔，再使用鋒鋼鑽咀就最好了。

鋒鋼鑽咀與木工鑽咀最大分別是頂部沒有明顯的定位器。因此在堅硬材質上鑽洞時，要用賓子及錘子在表面打鐅一個小孔，再用鋒鋼鑽咀就更好。（裝修佬短片截圖）

鋒鋼鑽咀和木工鑽咀的鑽洞方式大致相同，它們都是透過切割原理利用鋒利的螺旋紋去抽出材質形成鑽洞。但如果是用於不鏽鋼時要注意不能使用普通的鋒鋼鑽咀，要選擇有鈦或鈷塗層的鋒鋼鑽咀，再於適當時候加上鑽鋼油，鋒鋼鑽咀才會耐用的。

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裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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