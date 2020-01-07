屋企有個「整蠱專家」阿爸　女生圖解中招實錄網民激讚

老豆湊仔女不時都出現「核爆級」笑話，有台灣女生近日在Dcard討論區憶述爸爸整蠱她的「威水史」，不但亂教做功課，又慫恿她回校捉弄同學，結果令她時常出醜。不少網民看完樓主圖文並荗的「慘劇」後深有同感，紛紛笑言「這應該算是另類的養成計畫」、「被爸爸帶過的小孩都會歪掉」。

有台女近日在Dcard討論區憶述其「整蠱專家」爸爸的事蹟，除了亂教她做功課，又鼓勵她回學校整蠱其他同學。（電影《整蠱專家》劇照）

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該名台女在Dcard發文，稱有人以為她從小就是「唬爛王」，愛講大話和「吹水」，但原來這些個性均遺傳自爸爸，「殊不知這一切都是耳濡目染我老爸的唬爛，從小就深受其害啊」。

畫功了得的樓主配圖講述過去的受騙實錄，例如她有一次做功課時，看不懂一張「黑黑一坨」、意義不明的圖片，慣常地問爸爸答案，但對方卻一臉認真地把香芋說成「冷凍大便」，幸好當天媽媽睡前幫樓主檢查功課，才把「冷凍大便」這荒謬答案攔截下來，「不然我應該會成為小學間傳頌千古的笑話」。

樓主抱怨爸爸「吹水唔抹嘴」之餘，還以捉弄別人為樂，談到她某天放學回家即被爸爸「急召」，再以經典的整蠱手法，要她比較手和臉的大小，說「手比臉大的人比聰明喔」。懵懂不知的樓主把手掌靠近臉部量度，「正當我雀躍地想說『耶！我是聰明噠』，說時遲那時快，老爸一掌劈了下來……剎那間覺得自己是世界上最蠢的人」。

整蠱目標達成，樓主指爸爸後來更着她用同一招數「對付」同學，樓主又聽話地「隔天挑了一個憨厚老實的同學，我用了十足的力揚起我的右手」，結果老師得知此事後讓她罰企。

家裏有個「整蠱專家」，樓主不禁慨嘆：「所以說孩子最好不要給老爸帶。」大批網民也留言附和，笑言「被爸爸帶過的小孩都會歪掉」、「徹底輸了…冷凍大便到底是什麼啦」、「果然有其父必有其女」、「原來是遺傳的部分啊」。

（Dcard）