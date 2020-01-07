【澳州山火】20歲辣模脫衣救災　捐款10美元送裸照　籌得70萬但…

澳洲山火由去年9月開始持續至今，多區受災情況嚴重，各界都為此出錢出力，而一名女生就想到「特別」籌款方式。美國一名20歲的裸體模特兒禾特（Kaylen Ward）為了幫助澳洲山火的災民，在社交平台上稱只要網民向協助救災的慈善機構捐款10美元（約78港元）以上，附上付款收據就會給對方一張裸照，實行「裸照救災」，沒想到數天就籌得70萬美元（約540萬港元）。不過，Instagram以她的帖文有性暗示內容」為由，刪除了她的戶口，更出現了大量假冒她的人。

加州一名20歲模特兒為鼓勵更多人捐款到澳州，承諾向捐款者提供裸照。（「THE NAKED PHILANTHROPIST」Twitter圖片）

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只有20歲的禾特來自美國加州，去年8月開始擔任裸體模特兒，她早前到加勒比海度假時看到關於澳洲山火的消息，發現東部及南部的災情嚴重，想到自己2018年時在加洲經歷的大火，一家人住了幾天船屋，雖然房子保住了，但許多鄰居的家毀於大火。而現在澳洲山火已經燃燒了逾840萬公頃，禾特馬上捐了1000美元希望能幫助到當地災情，她又想到自己社交媒體追隨者有逾3萬人，希望想辨法令他們都樂善捐助撲滅野火。

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她在1月3日在網上發了一張裸照，列出了一些支援澳洲山火的慈善機構，只要網民們捐出10美元以上，將收據轉發後她就會向善長發送裸照，第一晚已籌集到7000美元。到了翌日，禾特發現消息在網上傳開，帖文被轉發了近8萬次，籌款額已經漲到10萬美元，她索性在網上自稱「裸體慈善家」，笑言不是所有英雄都要披斗篷。

禾特的IG戶口被封。（「THE NAKED PHILANTHROPIST」Twitter圖片）

禾特接受外媒訪問時稱，她還在統計出確切數字，要僱用4人來幫她分類出捐款，若符合要求就會發送裸照，周日中午已籌到50萬美元（約390萬港元），但至今已籌得超過70萬美元（約540萬港元）。她稱捐款數字超乎想像，Twitter上的追隨者已達29萬，而捐款者不是只捐10多美元以符合要求，有些善長人翁更大手筆地捐了5000美元（約3.9萬港元）。

禾特沒想到會受到這麼大的關注，甚至鼓勵性工作者們都可以提供裸照為澳洲大火籌款，並獲得一些人呼應。不過，她的做法還是引來批評，而禾特的IG戶口也被刪除，IG方面認為她違反了準則，帖文「具有性暗示內容」，她嘗試建立新戶口亦失敗，但發現IG上有不少人冒充她，擔心有人想盜用她身份。Facebook發言人稱，該帳戶因為違反相關政策被封鎖，IG上不允許提供裸照。

另外，部分網民批評禾特在賣弄色情，絕非恰當的籌款方法。有人試圖起她底，想找出她的黑材料，不過禾特認為自己做的事只是在幫助災民。

（綜合）