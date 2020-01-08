村民報案指有「狼」偷食雞　警員重裝到場發現真兇係「佢」秒傻眼

所謂「人有相似，物有相同」，內地近日發生一宗因認錯動物而令人啼笑皆非的「偷雞」案件。四川彭州早前有村民匆忙報案，指看到有狼闖進家中偷食其飼養的雞隻，警員接報後全副武裝到場，才發現「真兇」竟是一隻哈士奇，遂將牠帶回派出所，並發出「尋人啟事」希望主人盡快領回。

四川彭州警方接獲村民報案，指有狼闖進家中偷食雞隻，但到場竟發現「真兇」是一隻哈士奇。（微博圖片）

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事發上月28日，四川彭州警方接獲年老村民報案，指有一隻「狼」闖進了家中並偷食了其飼養的雞隻。民警接報後迅速帶齊全副裝備，到報案村民家中了解，「重裝」上陣做好與狼「對決」的準備，民警稱「接到報案後我們帶上了配槍、防彈衣及鋼叉，迅速趕到現場」。

可是當民警到達後，竟見到涉嫌偷雞的「狼」其實是隻哈士奇，並已被村民趕到家中的柴房關起來，只能傻眼稱：「這一看就是哈士奇。」警員其後走訪該農村了解「疑犯」背景，由於村民均表示不知道哈士奇是哪一家的寵物，只好無奈將牠「拘捕」帶回派出所。

警員估計哈士奇原本有人飼養，加上怕牠會「拆掉」派出所，故發出「尋人啟示」。（微博圖片）

警員調查後發現，該隻雌性哈士奇經過簡單馴化，相信是被人長期飼養，估計主人或許不小心令牠們走失了。為了避免大膽「偷雞」的哈士奇不小心「拆掉」派出所，警員決定將牠先安置於當地一個寵物馴化基地。警員同時又發出「尋人啟示」，指「二哈已經在計劃『拆』派出所了，請哈士奇的主人盡快到派出所認領！」

事件令不少內地網民笑翻，笑稱案件是哈士奇的「正常發揮」、「這麼成功就當上警犬了」、「不愧是二哈」、「被誤認為是狼，是哈士奇的榮幸」。亦有網民認為案情「並不單純」，質疑哈士奇是被棄養才闖進村中，「可能是主人因為牠拆家太厲害了，故意不要牠了」、「主人不會出現的，因為要賠雞錢，還有拆派出所的錢」。

（人民日報、紅星新聞）

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