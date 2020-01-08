去年春晚魔術穿崩爭議後再曝光　43歲劉謙憔悴近照顯老態嚇壞網民

「見證奇蹟時刻！」曾經紅遍中港台三地的台灣魔術師劉謙，近年較少在公開場合現身，觀眾很久都沒聽到他喊出招牌台詞。近日有網民在一個機場巧遇他，只見劉謙不像以往在台上的光芒四射，反而看起來有點憔悴，有嘴賤網民更指「（他）適合來養老院了」。

劉謙去年出席央春晚表演魔術「魔壺」掀起爭議。（資料圖片/視覺中國）

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從影片所見，43歲的劉謙以樸素造型現身機場，黑色外套內搭深啡色上衣，一條闊腳深色卡其褲，腳上則是白襪配皮鞋，頭戴黑色漁夫帽，由於走起路有點慢，似乎有點駝背，看起來比實際年齡還老。當他發現有鏡頭正在拍攝時，態度友善地對鏡頭微笑，現場有人問「今年會上春晚嗎」，他就禮貌地回答「不會」。

網民看完照片都驚嘆完全不像昔日的劉謙，直言看起來的確像個老頭子，「真的見證奇蹟時刻啊」，另有人說「太可惜了！春晚沒了他的表演」、「很久沒有他玩魔術呢！」

↓↓↓ 去年央視春晚魔術表演穿崩爭議 ↓↓↓

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劉謙去年都有出席央春晚表演魔術「魔壺」，依觀眾要求變出不同飲料，不過其後有疑似現場穿崩影片流出，令人質疑是他的助手在幫忙換壺，更認為參與魔術的觀眾亦可能只是事先安排。時隔多天後，劉謙在微博發聲明回應事件，甚至「用全家性命發誓」沒有事前安排，又否認魔術穿崩，僅稱「無法解釋太多，因為牽扯到魔術行業的重要秘密」。

（綜合）