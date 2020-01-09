醉酒佬凌晨兩點搵人開門鎖　鎖匠開到一半嚇到報警原因係……

別人喝醉時說的話千萬不要相信！雲南一名開鎖師傅在凌晨兩點報案，稱他為客人開鎖，豈料客人要開的不是自己的家門，而是別人的家門。公安後來發現，客人是一名醉酒男子，記錯了屋企樓層，還將鎖匙插進別人家的鎖並扭斷，鎖匠到場開到中途發現是別人的家門才嚇得報案。至於被弄壞門鎖的倒霉住戶，公安就叫醉酒男子自己上門向人賠禮道歉。

開鎖師傅稱開到一半才發現開錯了別人家的門。（微博影片截圖）

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日前，雲南昆明一間派出所凌晨兩時接到鎖匠報案，說他幫客人開錯了別人家的鎖。公安到場調查，鎖匠稱有兩名男子請他來開鎖，剛剛來到時客人喝醉了睡在門口，叫都叫不醒，確認了幾次問他房號是不是3303，他說是的。

開鎖師傅稱兩名男子將鎖匙插入別人家的門並扭斷。（微博影片截圖）

開到一半時，客人突然說搞錯了，他是住在30樓的，卻變成開33樓的單位，隨後才下來開正確的3003號大門。不過，鎖匠發現兩名客人早已把自己的鎖匙扭斷在33樓單位的門鎖內，把別人的鎖弄壞，不得已才報警。

送醉酒男子回家的同事小王，稱男子醉酒後不知道自己住幾樓，結果才搞出大烏龍。公安了解情況後到33樓單位查看，但敲了很久門都沒人應，唯有交代小王第二天一定要物業管理處備案，最好向住戶賠禮道歉。