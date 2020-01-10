【健康百科】女生小便後用濕紙巾擦更佳？向前定向後原來有分別！

女生如廁後要擦拭清潔，自濕紙巾產品愈來愈多，有些人就認為用濕紙巾擦會更好。日前有女網民提問，到底上廁所後可不可以拿濕紙巾擦外陰，台灣婦科醫生李偉浩解釋，濕紙巾因為濕的開係，容易吸附到肛門口的殘餘糞便及細菌，萬一不到心由後往前帶盲有機會產生嚴重感染。

有女生認為小便後用濕紙巾擦拭較傳統乾廁紙更佳。（資料圖片）

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日前，有女網民向YouTuber頻道《健康多1點》提問，「為什麼不能拿濕紙巾來擦拭外陰部呢？」事源不少人覺得如廁後拿濕紙巾擦會更乾淨。

台灣婦產科醫生李偉浩解釋，因為女性外陰部分前面和後面很接近，即是近肛門口位置其實很近，清潔最重要的原則是由前往後擦。濕紙巾因為濕及物料的關係，所以很可能吸附到分泌物或者在肛門口的一些不乾淨糞便，一不前心濕紙巾從後往前擦的時候，會比用乾的廁紙產生更嚴重的感染。

目前女性在如廁後清潔時，多用擦拭方式，但有人提倡可以用按壓的方式，對着外陰口輕輕按壓，吸走尿液就可以了。相反擦拭可能會令外陰部的外表受傷，會減加感染風險。