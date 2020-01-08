【健康百科】16歲處女感染性病疣　醫生證清白：環境衛生問題！

俗稱椰菜花的性病疣雖然與性接觸有關，但染病原因不一定是性行為。台灣一名只有16歲的童貞少女，近日因為患上性病疣而受到家人懷疑，所以到醫院求診證明自己清白。醫生不但確認少女的處女膜仍然完整，同時估計她只是因為公共衛生問題而染病。

一名仍然是處女的台女感覺性病疣，因而被家人懷疑曾經偷吃禁果，但最後由醫生證明只是衛生問題。（資料圖片）

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台灣聯合醫院仁愛院區婦產科主任詹景全醫生在節目《健康2.0》中分享病例，提到一名仍然是處子之身的少女感染性病疣，而其生長位置為「肛門外」，因而相信少女染病可能是浸溫泉的時候，坐在旁邊休息時沾染到HPV痛毒所致，甚至是公共廁所的廁板不乾淨亦都可以是感染原因之一。

詹景全醫生提到，HPV病毒本身在空氣中可以存活一段時間，以溫泉的環境為例，某些位置溫度不太高但又潮濕，變相有利病毒生存更長時間。因此他建議去浸溫泉的時候，如果要坐下休息，就應該要先墊一條毛巾在上面才再坐上去。

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其實現時人類已知的HPV病毒有約100至200種，高危型的例如HPV16及18會容易致癌。舉例女性子宮頸一旦感染高危型HPV再長期受到刺激，健康子宮頸細胞就有可能增生，變成子宮頸癌細胞，或是其他生殖器官的癌症。反而一些低危型的HPV病毒如HPV6及11就可能引發性病疣。

（ETToday）

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