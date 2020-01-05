【健康百科】婆婆狂撥左腳問「這是誰的」　鬼故情節係中風徵兆？

不少人做完運動後都會沖熱水涼，但原來這舉動隨時引起中風。台灣一名患有心臟病及高血壓的婆婆，有日晨運後沖熱水涼暖身，其後躺在床上休息的時時，竟發現「多了一隻腳」，一度以為自己撞邪，詎料原來是中風的徵狀。她獲送院後，因錯過黃金治療期，可以使用的治療方法較少，幸好最後康復進度良好，手腳亦都可以慢慢活動。

台灣一名婆婆晨運後馬上沖熱水涼，因室內外溫差大，加上心律不正，令她出現幻覺是中風徵兆。示意圖。（資料圖片）

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該名婆婆出現「幻覺」前曾外出晨運，回家後覺得手腳冰冷，便沖了一個熱水涼暖身。不過婆婆洗完澡後，其正在吃早餐的丈夫發現她的眼神渙散，像變了另一個人一樣。其後婆婆表示很累，想要回房休息，丈夫之後去房間看她時，發現婆婆不斷將自己的腳撥開，問道「這是誰的腳？」，嚇得她一度以為自己撞邪。

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婆婆經送院治理後，發現出現幻覺是因為右腦急性腦梗塞，即右腦中風，她晨運後立即洗澡，由於室內外溫差過大，加上其心律不正導致中風。婆婆的徵狀被稱為「忽略症」，患者只看到右邊的東西，所以婆婆才會覺得自己的左手左腳不屬於自己。雖然婆婆錯過黃金治療期，不能用血栓溶解劑或動脈取栓術來治療，幸好其康復情況理想，手腳可慢慢活動。

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其實即使任何年紀，天氣冷的時候都要留意保暖，戶外運動後不應急住沖熱水澡，而是先休息令身體回暖，以免因為溫差而令血管收縮，導致身體出現問題。

（ETToday）