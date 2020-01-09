參加Speed Dating最後成功結婚機會率其實有幾高？台灣網友神分析

現在科技發達，許多交友軟體也因應時代潮流開始盛行，拓展交友圈似乎不再侷限於親自見面。然而近日台灣有位網友就在PTT提到，自己公司前輩的老婆是聯誼活動認識的，覺得非常驚訝，現在網路交友APP方便，真的還很多人去參加這種實體的聯誼活動嗎？

真的還有人去參加實體的聯誼活動嗎？（PTT截圖）

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嚴格來說聯誼與相親還是有分別的，不過不論哪一部分網友認為比例真的不少，畢竟很多人一開始也只抱著多認識人的想法，心情上也不會太排斥。

以前礙於長輩介紹壓力，而通常與對方見面也不容易認識太深，只知道較粗淺的經濟及外在條件，因此造成很多人種下相親不會遇到好對象的觀念。

但俗話說「相愛容易相處難」，不分場合即便第一面看對眼，多的是日後需要持續溝通與磨合的過程，因此大部分網友認為最重要的還是價值觀要貼近，感情才能維持長久。（按圖睇網友分析及過來人分享▼▼▼）

+ 10 + 9 + 8

其實現在聯誼活動越來越多元，已經不再侷限於過往初見面就在餐桌上與對方面面相覷的尷尬狀況，只要相處合得來，相信怎麼認識的都不重要啦！

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