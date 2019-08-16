女童吃麵食相超可愛！　網民驚歎條脷識轉彎：這舌頭不得了

小孩子天真懵懂，為了學習吃飯常拗出一些大人無法理解的角度，弄得家長又好氣又好笑，無奈只能幫孩子拍點照片影片，當做黑歷史日後嘿嘿嘿了！有位媽媽就發現3歲女兒吃麵時，一定要把手舉到最高、從麵條尾端開始吃，如同釣魚一般，要是麵條對不到嘴，還會伸長舌頭拚命把它勾過來，讓媽媽笑到不行，忍不住拍下影片不停回味。

即睇台灣萌娃激可愛吃麵食相▼▼▼

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……妹妹舌頭好厲害！

看到影片中小女孩為了撈麵，舌頭超級靈活360度旋轉，眾位大人心中只有「佩服」二字。（即睇網民留言▼▼▼）

我小時候也這樣吃！！（自首）

驚歎完「靈舌」，眾人也注意到妹妹的吃麵姿勢，紛紛笑倒自首－－小時候都這樣吃麵呀～不只自己小時候這樣吃，生的孩子也是這樣吃XD（即睇網民留言▼▼▼）

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妹妹很聰明，這樣吃就不燙啦～

有網友注意到麵條散發著代表「燒ㄛ」（意即很燙）的白煙，不禁稱讚妹妹聰明，這樣拉高高涼得快，就不怕燙到嘴嘴啦～（即睇網民留言▼▼▼）

好口愛～原PO484（意即是不是）想騙大家生女鵝？

睫毛長、顏值高，吃麵又乖萌，根本偷推生女兒大好，大家快生！（即睇網民留言▼▼▼）

記得小時候吃麵，用筷子就一定要舉得比頭高，用叉子就必須捲捲捲成一團一口塞XDD各位還記得自己是怎麼吃麵的嗎？

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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