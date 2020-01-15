17歲當搭棚工　「職安女漢子」林珈伊5年後近況曝光　擁40萬粉絲

烈日當空，還要在棚架上爬來爬去，少些體力都做不到，不過台灣5年前就出現一名「職安女漢子」林珈伊，特別的工種加上火辣身材，令年紀輕輕的她瞬間爆紅。5年過去，其近況再被網民起底，只見23歲的她現已是擁有近40萬粉絲的網紅，以前青澀少女味漸漸褪去，反散發出性感成熟小資女的氣質。

當時只有17歲林珈伊因家庭關係，在雲林縣任職搭棚工。（IG「kids_be」圖片）

當時只有17歲林珈伊因家庭關係，在雲林縣任職搭棚工。（IG「kids_be」圖片）

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當時只有17歲林珈伊因家庭關係，在雲林縣任職搭棚工（台稱「鷹架工」），一天可賺1700台幣（約442港元），其工作能力亦被大讚，她不單輕易混入老師父堆中，純熟地用行內術語交談對答，開手排貨車亦完全難不到她，非常專業，而且她精緻的五官，配上34D的身材更令她一夜爆紅。

5年過去，她成為Instagram擁有40萬名粉絲的網紅。（IG「kids_be」圖片）

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林珈伊19歲時轉換了工作，任職服飾店店員，卻遭到更多網上欺凌，被批評只是「靠臉」，又對她進行人身攻擊，但她毫不在意，以正能量面對。現在5年過去，她成為Instagram擁有40萬名粉絲的網紅，除了接洽一些模特兒工作，還會上綜藝節目亮相。23歲的她亭亭玉立，比以往更添性感，她不時在IG分享生活照，盡騷驕人身材及一雙逆天長腿，令網民大讚「愈大愈靚女了」。

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