台網友列公司尾牙5大潛規則　中獎係噩夢開始　酒杯位置都要注意

近來各公司尾牙場一攤接一攤，職場小菜鳥們可是既興奮期待又有點「剉」，畢竟從沒參與過，若是不小心誤觸禁忌從此黑掉就糟了。有網友就擔心到認真查詢做資料後，列出5點「尾牙潛規則」，詢問除此之外是否還有需要注意。

該台灣網友做research後得出的5點潛規則（點圖放大閱讀）↓↓↓

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呃，本編以為尾牙就是輕鬆地吃吃喝喝看主管耍寶兼抽獎呀，哪間公司這麼嚴格啊？「沒這麼誇張啦……」、「我以為跟一般吃喜酒一樣邊吃邊聊天就好」、「也太緊繃了吧？吃個飯而已」、「感覺吃個飯而已……規矩還真多！吃個尾牙而已！壓力可以不用這麼大吧～」、「什麼年代了，尾牙是拿來爽的，上面規矩我都沒在管的，有這些規矩的公司也不用待了」、「太多規矩了吧？問身邊同伴他們表示也沒在管，尾牙吃吃喝喝自己開心就好，如果一間公司這麼多規矩這麼看輩分我建議跟它說再見」、「之前實習吃公司尾牙穿著很輕鬆阿，敬酒我覺得還好吧氣氛要對就好，整體就看你跟他們熟不熟吧」。

網友們更指出，其實原PO列出的5點多為基本禮儀，稱不上潛規則。「你乾脆說菜鳥要自己請假提前3小時去餐廳內場幫忙算了……你提的都是基本禮儀而已算不上潛規則吧」、「除了第一跟第二。其餘不是潛規則吧，是叫餐桌禮儀」、「345就基本餐桌上的禮儀吧！就像過年聚餐，一定讓長輩先動筷！」、「基本禮儀啊，是在哈囉幾點的」、「很多都是小細節和基本禮貌，覺得ok照做也還好。總比遇到真的很在意的主管不滿，之後找碴好。」、「覺得是禮儀+1，尤其是身處亞洲國家更注重這些，除非你後台很硬or要離開了or你有別人沒有的優勢保證你沒禮貌別人也不敢動你，否則都做到最好」、「吃尾牙穿著打扮一下我覺得是基本禮貌耶，禮讓長輩先夾菜我也覺得正常，至於不能中獎這個我還真第一次聽過，很多人不都說新人運，真的中大獎就請吃雞排之類的大家都歡喜」。

雖然原PO列出的幾點被認為是餐桌禮儀，但是否嚴格遵守也是看公司風氣而定，有不少網友認為，會搞這麼嚴謹可能是傳統產業，否則多數公司尾牙的氣氛都很輕鬆。「我個人大概做到服裝儀容，等長輩先動就不錯了XD」、「看公司吧？像我公司就像吃喜酒一樣，也因為是下班後去，所以就穿上班時穿的便服。然後我公司沒抽獎所以還好，尾牙不去的話，如果有理由的話，可以不去，但大家會盡力挽留希望你去一起吃飯。」、「我大公司，尾牙要分三天那種，我尾牙還不是隨便穿呵呵，這種東西看公司風氣好嗎」、「去尾牙跟同事打聽清楚這間公司的尾牙怎樣做比較好吧？每間公司都不一樣與其看網路上不然問身邊的人」

連上司敬酒杯子位置也要注意，會否太大壓力？（Yutacar/unsplash）

吃個尾牙也要戰戰兢兢，其實原PO的緊張其來有自，因為她的學姐初入社會時就在尾牙上抽到萬元紅包，當場被同單位前輩嗆「紅包都給新就好了啊，反正我們老的也做沒幾年要退休了」，讓她對尾牙留有陰影，害怕自己會出錯。偏偏尾牙有個「新人運」傳說，菜鳥員工特別容易中獎，儘管不少人表明都是直接領走，但被強迫「捐」出的情況也不是沒有——

「之前接某間公司的尾牙，他們抽獎的大獎是幾萬塊的按摩椅，結果抽到的好像是新人妹妹，公司最大就在那邊講什麼，妹妹啊這你用不到之類的叫他送出去，他可能也不敢違背吧，還真的重抽了。」

抽到大獎還被迫放棄太悲傷了啦！用不到可以賣掉換錢呀～如果重抽抽到最小獎，老闆是不是該給個紅包彌補一下？

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