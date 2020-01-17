逛市場貪新鮮買蟹　師弟發現兩隻有奇怪　內行人警告買到蟹中毒王

外表亮麗、顏色鮮艷固然吸引，但這些東西多數有毒的！台灣一名男網民早前帶一名母校學會的師弟去逛野柳附近的魚市場，發現一檔海螺看起來不錯，就買了幾個海螺和蟹，師弟準備煮來吃時發現有兩隻蟹很奇怪，問一問水產養殖的朋友，發現竟然是兩隻毒蟹，其中一隻號稱「蟹中毒王」，毒素夠毒死70個人，嚇得網民高呼撿回一命。

台男在魚市場買了一箱蟹，後來發現其中兩隻有毒。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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台男在facebook群組「爆廢公社」分享事件，事源他帶母校學會的師弟去野柳遊玩，之後去魚市場買了些海螺和螃蟹吃，他們發現一攤海螺賣相很好，檔主婆婆說一隻只需20元台幣（約5港元），就買了幾個螺和蟹準備做大餐。

晚上二人回台南時，師弟說可以先用鹽水養蟹和螺一晚，隔天才煮來吃，結果師弟早上處理螃蟹時，發現其中兩隻蟹「不太對勁，好像有種熟悉感」。師弟因為有點不安，問了他做水產養殖的朋友，發現一箱螃蟹中，除了有饅頭蟹外，還有一隻「繡花脊熟若蟹」和「正直愛潔蟹」。該名朋友還說：「這兩種蟹是劇毒，.吃了會死人的那種劇毒」台男得悉後坦言，「有種被救了一命的感覺」。

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網民看到照片後稱「蟹螯黑的有毒」，是小時後去海洋博物館都有說的，又指照片中兩隻蟹的樣子很危險。有留言認為事件嚴重，海產市場不應出售有毒海鮮，應向市場通報。樓主回應稱，他以為能吃是相信了檔口婆婆的話，她還特地教了料理方法，自己是一個水產白痴，只是相信魚市場不會賣有毒海鮮才放膽買，另外他已經向市埸管理室通報事件，對方說會處理，同時加強市場內的宣導。

據國立臺灣海洋大學的有毒海洋生物資料庫，繡花脊熟若蟹全身具網狀花紋、頭胸甲殼呈橫橢圓形，表面光滑，分布於台灣南部、北部沿岸，台灣產的含河魨毒和麻痺性貝毒。正直愛潔蟹為愛潔蟹屬動物，頭胸甲呈橫橢圓形，前半部的表面有許多小斑點，身體呈棕褐色、紅棕色至紅褐色，頭胸甲具有白色、黃色至紅色的小凹點，眼睛為紅色至褐色的含河魨毒和麻痺性貝毒，日本產者甚毒，曾引起使人致死事件，台灣產者毒性較低。

其中，繡花脊熟若蟹被稱為「蟹中毒王」，是已知最毒的蟹，有台灣學者指，一隻成年體的毒素能毒死逾4萬隻小老鼠，一隻的毒素更足以毒死70多個人。

網民知悉兩樓主買到的是毒蟹之霸後大呼可怕，說有毒的螃蟹多半是神經毒，「有人一吃就賣鴨蛋了」，重申蟹螯黑的有毒，勸說還是吃大眾化一點的蟹，千萬別獵奇。就蟹螯黑就有毒的說法，宜蘭縣政府曾發通報指，這說法雖未經科學研究統計作證實，但確實是毒蟹的最大共通特徵，而且據日本民間傳說，「毒蟹之螯足指節愈黑表示其毒性愈高」。事件雖然嚴肅，但還是有網民打趣道：「正直愛潔蟹，聽起來就知道有參加童軍。」

（綜合）