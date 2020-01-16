搭飛機驚見女乘客用腳趾掃螢幕　網民大呼噁心：要帶消毒濕紙巾

搭長途飛機最怕悶，想打發時間少不了看電影，但座位螢幕可能是細菌溫床。最近有外國網民乘搭達美航空（Delta Airline）客機時，驚見鄰近座位的女乘客貪求方便，竟然用腳趾掃螢幕挑選喜受的電影。樓主大感崩潰，直呼行為噁心，不少網民更表示以後要帶備消毒濕紙巾清潔，非常恐怖。

網民發現女乘客攤坐在座位上，用右腳趾掃螢幕選電影。（JErikOlvera@Twitter片段截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該男網民Erik Olvera最近於Twitter上載影片，他自稱經常四圍飛，早前搭乘達美航空客機時，在機上遇到令人噁心的畫面。

Olvera發現附近穿着破爛牛仔褲的女乘客攤坐在座位上，而且雙腳赤裸，左腳不但直踩着牆面上，她更用右腳趾掃着螢幕，毫無儀態地「腳選」電影。Olvera將過程全都錄下來，直言前所未見：「我坐了這麼多次飛機，這是我在飛機上見過噁心的事情。」

他又提醒網民以後要帶備消毒濕紙巾，大批網民紛紛留言表示難以接受，批評部份乘客在機上經常醜態百出，「自私的人才會這樣做」、「我曾經見過有人在托盤上替嬰兒換尿片」、「直到你發文後，我才發現連螢幕都需要擦拭」、「太恐怖了，機艙衛生情況比洗手間更嚴重」。

（Twitter）