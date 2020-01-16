想做大媽界KOL？屯門公園台柱「娜娜」都玩IG　性感低胸照任睇

貴為屯門公園台柱，曾風靡阿伯界的「娜娜」，又豈可沒有Instagram攏絡年輕市場？屯門公園大媽唱歌噪音擾民問題持續10年，去年7月屯門區議會通過促使政府取消該處「自娛區」，康文署即時停止接受新申請，惟已獲批核於同年9月或之前使用自娛區的申請則不受影響。「娜娜」及「屯門三公主」等大媽，早前回歸屯門公園擺檔賣唱，更殺出中環碼頭又唱又跳，收取現場粉絲利市，近日更有網民發現「娜娜」近日在IG再度活躍，大方分享性感低胸照，未知是否想成為大媽界KOL。

娜娜IG不乏性感自拍照，並愛用美肌濾鏡，跟真人出入甚大。（娜娜IG圖片）

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翻查「娜娜」IG，發現她早在2015年開設帳戶，其自我介紹寫有「希望每個人都能開心快樂每一天」，至今只有15個帖文，幾乎全部是自拍照，並使用美顏濾鏡，皮膚白滑反光、V煞臉、大得不合比例的雙眼，而且「娜娜」姿態撩人，除不乏短裙、黑絲、貼身上衣、露出小蠻腰等性感打扮，更有大量低胸照，毫不吝嗇曬逼爆身材。

「娜娜」性感照喪吸超過4300名粉絲，不過網民意見則彈多過讚，「土味濃」、「咪扮後生啦」。她追蹤的帳戶包括有台灣天后蔡依林、韓國唱作歌手IU、國饒舌天后Nicki Minaj、韓國天隊BIGBANG成員T.O.P、隊長G Dragon、韓國女團2NE1隊長CL等，可能有意向眾歌手取經改善唱功及舞功。

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娜娜去年回歸屯門公園，點擊即睇其撩人風采：

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提到娜娜又點少得Happy伯？點擊即回顧二人火辣互動：

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不時在屯門公園性感賣唱的台柱「娜娜」，自去年7月網民發起「光復屯門」行動後，一度暫時收歛，但去年12月有人發現她及「屯門三公主」─「妙妙」、「婷婷」及「芯儀」，重回公園繼續擺檔賣唱，甚至無懼天氣轉涼繼續打扮性感上陣，穿上低胸露腰吊帶、貼身藍色豹紋喇叭褲及黑色外套，露出胸前及腰間的3個紋身，在音樂帶動下落力扭腰賣唱，功架未見退步，只是身邊卻未見她的忠實歌迷「Happy伯」。其後又有網民拍到「娜娜」轉戰中環碼頭，一位貌似Happy伯的男歌迷亦同場大跳十字步。