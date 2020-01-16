Foodpanda搞罷工注定失敗？網民神分析3大關鍵原因

台灣的外送平台foodpanda近日將調整薪資計算方式，卻引發外送員不滿號召集體罷工，但就有民眾認為，外送員工作沒有專業性，大家的立場也不同，且目前外送平台並非只一間，讓他喊「到底一個外送員罷什麼工啊」。

網民認為3個關鍵原因令Foodpanda搞罷工注定失敗。（Facebook@foodpandahongkong）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網友在「靠北熊貓」針對近日foodpanda外送員醞釀罷工事件發文指出，「外送員的工作不是一整個小時都在勞動，只有接到單時需要騎機車去店家拿餐，然後送去客人家可能需要走個樓梯而已」，因此讓原po不解喊「到底一個外送員罷什麼工啊」，而他也說「這樣的工作內容要跟各位很喜歡講的超商店員，加油站員工比較，不覺得很好笑嗎」。

原po認為，與之前空服員罷工事件相比，外送員的工作並沒有專業性，目前工會的狀態也不夠成熟，加上罷工的人數可能只是佔一小部分，大家的想法不太一致，且外送平台並不是只有一個，對民眾來說並不會完全影響他們的生活，若外送員罷工，效果也是有限。

▼▼▼網民意見都唔係一面倒反對（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 2

相關圖輯：Foodpanda女神絕讚身材超犯規▼▼▼

+ 18 + 17 + 16

延伸閱讀：

媽養「萬年冰箱」老婆10年不敢開 釣出許多苦主回應

他意外挖到30年前蛇酒驚問「還能喝嗎？」 內行人曝超高價值

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】