Deliveroo統計2019全球100大美食　譚仔入Top10　亞軍香港有得食

2019年即將完結,餐飲外送平台戶戶送Deliveroo最近總結了過去12個月的訂單,公布了全球最受歡迎的100款美食,當中有6間香港餐廳榜上有名,連鎖米線餐廳「譚仔雲南米線」更全球排第7、香港地區第1位!

香港地區方面,不少知名食肆都榜上有名,例如祥興記、永年士多、譚仔雲南米線,更有人氣燉湯店和主打健康的西式輕食店等。

😋😋😋 按圖即睇Deliveroo香港地區人氣美食Top 10 😋😋😋

+ 6 + 5 + 4

全球100大人氣美食中,最受歡迎的是夏威夷魚生飯(Poke Bowl),佔據頭20名美食的五分之一。另外,幾間港人熟悉的國際品牌食肆都進入前十名,包括漢堡包店Five Guys、Shake Shack、三文治店Subway。

在眾多美食裏面,共有六間香港餐廳上榜,包括譚仔雲南米線的米線+一餸(第7名)、KALE的Kale Salad(第15名)、Soupday湯譜的花膠蟲草花螺頭燉湯(第42名)、任你點車仔麵的車仔麵 (1麵3餸起)(第52名)、POKÉWORLD的Sushi Rice Bowl(第74名)、香港戶戶小廚旗下品牌Kai 的WASA-BAE(第86名)。

😋😋😋 按圖即睇Deliveroo全球人氣美食Top 30 😋😋😋

+ 26 + 25 + 24

第31-100名人氣美食:

31.台北好吃食堂——豬油拌飯(原味)

32.科威特Meme's Curry——Chicken Katsu

33.意大利米蘭Assaje——Regina Pizza

34.意大利米蘭La Taverna——Buffalotta Pizza

35.荷蘭阿姆斯特丹Bird Thais Restaurant——Groene Curry

36.阿聯酋杜拜Poke & Co——Ono Poke Bowl

37.英國布萊頓Tortilla——Grilled Chicken Burrito

38.英國倫敦Farmer J——Grilled Harrisa Chicken

39.比利時布魯塞爾Poki Poké——Aloha

40.澳洲墨爾本Hawker Chan——Charsiew Noodles

41.西班牙馬德里Lopez y Lopez——Bacon Pizza

42.香港Soupday湯譜——花膠蟲草花螺頭燉湯

43.新加坡貢茶——Black Milk Tea

44.法國巴黎Sushi Parisien——Plateau trendy

45.英國普利茅斯Harbourside Fish & Chips——Cod and Chips

46.荷蘭海牙Ohana Poké Sushi——Aloha Way

47.澳洲臥龍崗Guzman Y Gomez——Burrito

48.阿聯酋杜拜Fuchsia Urban Thai——Green Curry

49.法國巴黎Chipotle——Burrito Poulet

50.西班牙馬德里Manolo Bakes-Caja Capricho Dulce

51.比利時列日The Huggy's Bar - Kitchen——Bacon Burger

52.香港任你點車仔麵——車仔麵 (1麵3餸起)

53.意大利米蘭Temakinho——Roll salmao com camarão - 8 pezzi

54.法國巴黎Big Fernand——Les fernandines

55.比利時根特Fitchen Vlaanderenstraat——Avocado Chick Bowl

56.西班牙馬德里Miguel Ángel——Bronx New York Burger

57.台北麗媽香香鍋——海鮮香香鍋

58.比利時安特衛普Hawaiian Poke Bowl——Salmon Style

59.英國布里斯托爾Mission Burrito——Chicken Burrito

60.意大利米蘭Poke House——Sunny Salmon

61.澳洲悉尼Little L Chicken and Burgers——Little L Combo

62.阿聯酋杜拜Al Mandaloun——Grilled Boneless Chicken

63.新加坡 Teppei Syokudo——DIY Kaisen Don (中)

64.英國諾丁漢Barburrito——Burrito

65.荷蘭阿姆斯特丹Meat & Greek——Gyros

66.新加坡Rasa Rasa——牛肉河粉

67.意大利貝爾加莫麥當勞——McMenu McChicken

68.巴塞羅那Timesburg——Cabra

69.法國史特拉斯堡Mr & Mrs Bun——Blue burger

70.英國阿伯丁FreshMex——Burrito

71.阿聯酋杜拜Acai and the Tribe——Build Your Own Acai Bowl

72.西班牙馬德里Aloha Poké——Tu Bowl en 4 pasos

73.比利時布魯塞爾Les Super Filles du Tram——Classique Burger

74.香港POKÉWORLD——Sushi Rice Bowl

75.新加坡Ding Xiang Seafood——Sweet and Sour Pork

76.法國巴黎Pierre Sang Express——Bibimbap Viande

77.英國倫敦Simple Health Kitchen的——Chicken Milanese

78.澳洲聖奧爾本斯The Meating Room——St Peter's Burger

79.法國圖盧茲Le Kiosque——Nems traditionnels x 3

80.澳洲坎培拉Wok It Up!——Pad Thai Box

81.英國倫敦Honi Poke——Build Your Own

82.阿聯酋杜拜KFC——Chicken Dinner Meal

83.新加坡文東記——白切雞雞飯

84.英國布萊頓Taco Bell——Volcano Burrito with Seasoned Beef

85.荷蘭海牙Burger King——Whopper® Menu

86.香港戶戶小廚旗下品牌Kai——WASA-BAE

87.法國巴黎Out Fry - Chicken Kitchen——Yangnyeom Bu-Ket

88.新加坡Maki-San——Little San Sushi

89.意大利米蘭Burgez的——Smoke Burgez

90.英國倫敦Ahi Poké——Large Bowl

91.英國布萊頓Smashburger——Triple Bacon Triple Double Burger

92.阿聯酋杜拜Taqado Mexican Kitchen——Grilled Chicken Burrito

93.法國里昂MasterTacos——Boeuf (Tacos)

94.台北一手私藏世界紅茶——蜜斯茶拿鐵

95.英國倫敦Wagamama——Chicken Katsu Curry

96.英國愛丁堡Redbox Noodle Bar——Chow Mein

97.法國波爾多Edmond Burger——Edmond Burger

98.意大利米蘭Solo Pizza Cafè——Diavola Pizza

99.比利時布魯塞爾Kobap——Bulgogi

100.科威特Oh G!,——Rewild Cookie Dough Vanilla Ice Cream