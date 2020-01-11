台女奇招望外賣員主動送餐上門仍失敗　網友戥唔抵：份糧根本包埋

外賣員送餐通常都會送到門口，但是否一定要送上樓到客人屋企門前呢？台灣一位女網友抱怨叫了多次外賣服務，只有少數幾次有送上樓，其餘都是要她親自下樓來拿，而且理由都是一樣，讓她氣得想投訴。

原PO在Facebook「爆怨公社」表示自己家在4樓而且有電梯。她曾經叫過5次外賣，每次都備註請外賣員送上樓，但只有一次外賣員有「使命必達」，其餘4次都是打電話要她下樓領餐，而且推辭的理由同樣都是「我車上有別的餐點」，讓她無奈的只好乖乖地落樓。

原PO後來忍不住在訂單後面備註：「請幫我送上樓，無法送上樓請你不要接單，不要跟我說你車上有其他餐點」並且使用貨到付款方式，之後兩次外賣員果然有按照要求送達。

網友之後決定貨到才付款，曾經湊效（unsplash@charlesdeluvio）

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不過，日前她為了使用平台給的優惠碼，用了信用卡付款，沒想到這次外賣員又只送到樓下，並打電話通知她落樓領餐。原PO因為穿着睡衣不想下樓，於是在電話中告訴對方無法下樓，並且質問：「我訂單上不是備註了無法上樓不要接單嗎？」外賣員表示是接到單才看到備註，甚至還反問原PO：「所以妳餐點是不要了嗎？大家互相一下」，讓她氣得嗆說：「請問薪水是你在領還是我在領？」

她以自身經歷提醒網友們：「奉勸大家使用熊貓（Foodpanda）不要貪圖方便跟為了省30元而使用信用卡，不然就是這樣。我到現在還在研究怎麼客訴！」貼文一出，即引來大批網友熱烈留言討論，有人認同原PO的看法。

按圖睇網民留言↓↓↓

但也有網友選擇體諒外賣員↓↓↓

還有外賣員「現身說法」，留言分享自己的感想↓↓↓

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