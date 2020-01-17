台媽電梯巧遇小鮮肉　即施展神級搭訕技巧　犧牲色相只為教女？

現代人注重個人隱私，即便住在同一個社區遇到也不一定會交談，通常都是低頭滑手機來度過時間。不過有位網友近日就分享她與媽媽在搭電梯時遇到的趣事，原來是他們回家的時候在電梯裡遇到了不認識的年輕男鄰居，沒想到媽媽直接開口與對方大方閒聊，讓她當場看傻眼。

台媽電梯搭訕小鮮肉只是為了教女。（Unsplash@Jason Dent）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名網友近日在Dcard分享，自己和媽媽買完東西回家，剛好在電梯裡遇到一位拿著安全帽的男生，她本來沒多想，沒想到媽媽馬上跟對方搭話：（按圖▼）

+ 6 + 5 + 4

貼文一出引發許多網友讚嘆媽媽聊天的功力，「幸好他夠快走，不然妳媽下一步要推銷妳了」、「你爸當初就是這樣被你媽拐走的！」、「你媽果然是老司機」、「好一個尬聊搭訕」，其他人也深有同感的表示自家爸媽也做過相同的事，「長輩都很喜歡這樣尬聊！因為我爸也是然後陌生人被逗笑，他就很爽」、「我媽開口一定先叫帥哥，我都覺得他是不是學早餐店阿姨XD」、「我媽也超愛這樣跟人聊天，整個區的人大概認識一半了！」。

相關圖輯：跟外國人搭訕冇難度？即學5句英語萬能回覆！▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

延伸閱讀：

天冷想吃熱呼呼烏魚子！她微波10秒「炸成花」 口感曝光：超可怕

外傭超能幹清潔鍋具亮晶晶 主人曬照讚「可當鏡子」網羨慕：遇到神隊友！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】