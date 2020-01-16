台男酗酒圖振雄風　下體腫如發臭哈密瓜　老婆幫換內褲一聞就嘔

下體有異味不一定是衛生問題，處理不好恐致命。年終尾牙多，40多歲的台灣男子阿勳每次都要喝到爛醉才肯罷休，甚至跟朋友吹噓越喝越有「雄風」，但日前老婆幫他換衣服時，發現他全身發燙，下體不只腫如哈密瓜大，還飄出腐臭味，濃郁味道讓她當場狂吐，送醫才知是「佛尼爾氏壞疽」作祟。

40多歲的阿勳下體不只腫如哈密瓜大，還飄出腐臭味。（示意圖／Upslash@andriklangfield）

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收治患者的振興醫院泌尿部微創手術科蔡昇翰主任表示，佛尼爾氏壞疽是一種病程快速極為猛暴的壞死性筋膜炎，發生在肛門，會陰與外生殖器周邊，即便是現今醫療科技的進步，仍然有高達20%-30%死亡率。

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最後，蔡昇翰提到，佛尼爾氏壞疽是緊急而且致命的感染症。對於糖尿病，酒精成癮或免疫不全的壞疽高危險群，會陰部位的小傷口或小手術必須要謹慎應對。根據統計，每位壞疽病患平均需要接受3.5次清創手術，感染徵象控制後，患部才能夠進行後續的皮膚或皮瓣重建。

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