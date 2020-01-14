台灣最美空姐婚紗照「激透視」　笑稱：穿上去後真的好赤裸

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被封為「台灣最美空姐」的林佩瑤以碗粿奶轟動一時，去年年底跟交往8個月的冠軍名廚男友武俊傑步入禮堂，不吝分享拍攝婚紗照的心得，她早前再度曝光裸紗辣照，碗粿奶呼之欲出，和新婚的林志玲隔空PK辣度，這一戰兩人平分秋色。

被封為「台灣最美空姐」的林佩瑤IG大曬碗粿奶。（IG@linpeiyao）

林佩瑤放膽挑戰裸紗，隨著老公和婚攝團隊出外景，心情卻不像多數女性滿懷期待，反倒是叫苦連天，她發文說：「到了最後外景時一直跟全場的人哀號我好累、我好熱、我好餓、我好渴、我脫妝了、我瀏海開了、我要補妝、我好想回家，純粹就是一個很愛碎念的新娘。」直到見著成品，她直讚在夕陽下拍婚紗真的充滿浪漫感，沒讓雙方來回奔跑數百遍的體力成為一場空。

「台灣最美空姐」林佩瑤（IG@linpeiyao）

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有粉絲表示裸紗真的很難駕馭，林佩瑤透露穿上去後真的好赤裸，自爆連內褲都被看得清清楚楚：「其實膚色內褲看起來還是很明顯，辛苦那天工作人員看了我一整天阿婆底褲。」其他人則誇她又美又辣又仙，堪稱地表最強新娘，也有人留言「林志玲等級」，讓她開心回應：「希望我婚禮當天可以像志玲姊姊（姐姐）一樣瘦成閃電。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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