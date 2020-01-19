【禍不單行】台女搭飛機行李箱被摔到甩轆　回程買新篋再中招

俗語有云「禍不單行」，台灣一名女網民就應驗了這句話，日前她去旅行時，見到行李箱被摔出了一個洞，其中一個轆都掉出來了，她只好在當地買一個新的、詎料回到台灣時，發現新買的行李箱也被摔破了，讓她再度崩潰。

樓主表示日前搭阿聯酋航空去杜拜，抵達目的地時發現其粉紅色行李箱被摔壞了。（爆怨公社fb圖片）

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該名「黑仔」女網民在facebook群組「爆怨公社」中發文，表示自己日前乘搭阿聯酋航空的客機往杜拜，抵達目的地時發現她的粉紅色行李箱被摔壞了，其中一個輪子更完全脫離了。雖然她當下立刻到服務處投訴，但因為當地機場沒有新的行李箱可以提供，對方只能請她回台灣再處理。

因為行李箱壞了不好拉，樓主在回程的前數小時買了一個新的行李箱，想不到回到台灣桃園機場，「一拿起來…天啊，又被摔壞了」，而這次壞的是拉桿。從樓主上載的相片可見，行李箱的拉桿被摔歪了，連外殼都被摩擦到破掉。樓主立刻找機場行李組處理，見到兩個行李都壞了，樓主稱「連地勤都傻眼，我也傻眼好嗎」。

有網民分享自己更慘烈的經歷，「我坐華航去泰國，到泰國拿到行李箱時……傻眼，4個輪子全部不見」。（爆怨公社fb圖片）

最後，地勤人員向樓主表示，因粉紅色行李箱無法修復，只能換新的，而格紋行李箱的拉桿則可以維修，但要等幾天，樓主回想自己的衰運，不禁抱怨：「怪自己出門沒拜拜（拜神）！」

不少網民都很同情樓主的悲慘遭遇，「來回都這樣妳真的運氣不好，記得要扶老奶奶過馬路」、「我不敢買太貴的，每次都想到丟包畫面就當一次性的」，亦有網民分享自己更慘烈的經歷，「我坐華航去泰國，到泰國拿到行李箱時……傻眼，4個輪子全部不見」。