醜小鴨變天鵝！台女大曬成長「整容」史　網民：也差太遠了吧！

「女大十八變」絕對是至理名言！最近有台女於「Dcard」討論區分享童年照片，表示從小到大亦有着肥胖的身形，加上不太懂得打扮，直指以前的自己絕對不堪回首。台女後來努力學習扮靚及減肥，現時已變成一位人見人愛的女生，她坦言人人生來並不醜陋，只要夠毅力就可成為有自信的人。

【台女成長整容史】 最近有台女於「Dcard」討論區分享過往童年的照片，表示從小到大亦擁有着肥胖的身形，加上不太懂得打扮，坦言以前的自己絕對不堪回首。（「Dcard」討論區圖片）

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該台女最近於「Dcard」討論區上載多張照片，與網民分享自己的成長史。她稱小時候本來不算特別肥胖，只是常擺出一副黑臉，後來經過嫲嫲長年照顧，身體亦開始長肉，小學時已變成棉花糖型的微胖妹。直至初升上中，體重更去到人生最高峰的80公斤，身形暴脹得嚇人。

【台女成長整容史】 16. 樓主今時今日變成重60公斤、擁瓜子臉的可愛女生，與從前的她有着巨大的反差。（「Dcard」討論區圖片）

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本來短髮的樓主升中後開始留長髮，但因為不懂得打理，只好長時間綁着簡單的馬尾，外形非常平凡。她解釋，上到高中亦正值青春期，開始多注重外表，沒自信的她選擇一直帶着口罩上學，後來才學習化妝及打扮，加上體重開始自動回落，慢慢才變得稍微有自信。

樓主續指，中五、中六時的體重跌至65公斤，加上自己一邊做兼職，閒時再做運動，現時體重回落至60公斤，成為擁有瓜子臉的可愛女生，與從前有着巨大反差。樓主更笑稱，現時對自己最抱信心的，就是純天然的雙下巴，又鼓勵其他網民：「每個人都是潛力股，只要學會好好打扮自己，讓自己愈來愈有自信。」

不少網民見到樓主的大變身，紛紛留言大讚她成為了一位漂亮動人的女生，「真的差很多」、「高二就很漂亮了」、「表情也愈來愈有自信」、「怎樣看也是個美女」、「恭喜你了」。

（「Dcard」討論區）