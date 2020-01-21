台主持阿翔老婆走過婚變　素顏直播被批差很遠　得體回應贏掌聲

硬銷愛妻的台灣綜藝主持人「浩角翔起」的阿翔，去年中被揭與聲稱如兄弟的拍檔謝忻當街親吻幾乎婚變，事後其妻Grace發「撐傘論」護夫，偷食男女則被停工風波才漸平息。近日Grace重新在fb活躍，一向被讚靚媽的她素顏拍片示範化妝，面對網民離譜的反應，仍能作出超得體回應，再次贏來掌聲。

阿翔與老婆Grace對外表現恩愛。（Out Of Control 媽咪Grace FB圖片）

+ 10 + 9 + 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

阿翔去年的偷食風波後，因一張街頭激吻照揭開序幕，不少人都心痛為家庭放棄模特兒事業的Grace，尤其是第三者正是其好友謝忻，認為雙重背叛下兩人或離婚收場，沒料冷靜數天後Grace以「你的世界在下雨嗎？換我……為你撐傘……」護夫，事件才漸漸過去。

+ 8 + 7 + 6

不時在fb分享的Grace，偷食事件後一度守趨低調，近日才在社交平台回復活躍，她日前網上首度以素顏現身教化妝，其實也只是臉色暗沉加上黑眼圈浮現，但實際五官相差不遠，不過也引來網民討論，有人竟標籤朋友，稱「妳看看別人素顏，看完後…是不是我沒說謊！」意有所指，令人覺得很不客氣。

沒想到這則留言，竟引來Grace真身回應，她極大方稱「化妝品本來就來神奇魔法」，還稱大家一起變美，令網民忍不住大讚她十分大方得體。Grace還分享了拍這片段時的趣事，指拍攝場地為屋苑會所，當時不少鄰居出出入入，令她大感尷尬，人家死忍不笑，她先自己爆笑了！」