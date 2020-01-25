深水埗街市買蛋煲薑醋　烚完驚見大塊膠膜冇蛋黃　網民質疑係假蛋

雞蛋絕對是生活中必不可少的食品，但市面上不時有假蛋出售，市民即使小心購買亦可能中招！有網民最近於facebook分享相片，大呻家母早前於街市買蛋煲薑醋，但烚完一開殼即驚見蛋黃、蛋白全部消失，只剩下一大堆奇怪的膠膜。不少網民紛紛留言表示恐怖，更估計樓主疑似「中大伏」買假蛋，直呼「好核突囉」。 《香港01》曾向香港專業教育學院（柴灣）應用科學系高級講師方麗影博士查詢，暫未有回覆。

樓主指，最近媽媽到深水埗北河街街市的菜檔購買了一排白雞蛋，完成後發現該批雞蛋全部一開殼不但沒有蛋白及蛋黃，只剩下一堆帶啡色又半透明的膠膜，非常恐怖。（fb群組「今晚食乜好」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該網民於fb群組「今晚食乜好」上載相片，表示最近媽媽到深水埗北河街街市的菜檔購買了一排白雞蛋，回家後即以傳統方法先烚熟所有雞蛋，再連殼放入已煲好的薑醋浸泡入味。樓主續指，完成後發現該批雞蛋，一開殼竟然沒有蛋白及蛋黃，只剩下一堆帶啡色又半透明的膠膜，非常恐怖。

樓主大呻中伏，又解釋膠膜質感如膠紙一樣，估計媽媽買了一批人造假蛋，「依家有乜唔係做假？」不少網民直言第一次見，感到既驚恐又新奇，「異型蛋」、「樓主煲醋都係唔好要」、「貪平就出事㗎嘛」、「擺明係假蛋啦」、「唉，依家買假蛋仲易過買真蛋」。

雞蛋一開殼不但沒有蛋白及蛋黃，只剩下一堆帶啡色又半透明的膠膜。（fb群組「今晚食乜好」圖片）

亦有網民質疑樓主媽媽所買的是孵化中的蛋，因為已進化成雞寶寶但又未完全成型，蛋黃、蛋白因此消失。「我見到有毛喎」、「孵唔出雞仔嘅bb蛋，唔係假蛋」、「係bb蛋，非常有益。現代嘅人唔識寶，而且好難買到。」亦有網民好心提醒樓主下次小心，並指購買日本蛋較能保證質素。

《香港01》曾向香港專業教育學院（柴灣）應用科學系高級講師方麗影博士查詢，現正等候回覆。

（fb群組「今晚食乜好」）

網民意見：