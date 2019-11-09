【千奇百趣】蛋殼顏色紋路為何不同？　專家研究發現新線索！

編按：保持好奇心是人類求知、進步的原動力，而科學家對於動物蛋的顏色和紋路也非常在意，經年研究似乎有新進展。來看看小肥波的分享。

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為何不同地區的鳥蛋顏色深淺不同是生物學界一大謎團。現時有不同理論解釋情況，例如蛋殻顏色是保護色用以避過捕獵者捕食、減免紫外光 （UV）對蛋內胚胎DNA的破壞、幫助鳥類辨識同類鳥蛋，甚至有人指不同顏色的蛋有不同抗菌作用。

為何不同地區的鳥蛋顏色深淺不同是生物學界一大謎團。（Frans Lanting/National Geographic Creative）

最新刊於《自然生態與演化》的研究則指，以上說法皆有其影響力，但全球性而言，不同地區鳥蛋顏色深淺有異，可能與溫度更有關係。

首先要知道，蛋殻除了由白色的碳酸鈣（Calcium carbonate）組成，亦帶有藍綠色的膽綠素（Biliverdin）與啡紅色的原紫質（Protoporphyrin）兩種色素。正因為這兩種色素濃度的不同，才會製造出深藍、淺綠以至深啡色等不同顏色的鳥蛋。

正因為這兩種色素濃度的不同，才會製造出深藍、淺綠以至深啡色等不同顏色的鳥蛋。（Samuel Isaac/unsplash）

研究團隊從世界各地搜集了634種雀鳥的蛋，分析該些物種的哺養範圍，再根據鳥蛋亮度與顏色製作地圖。團隊發現，陽光強度較低，即較寒冷地區的鳥蛋往往較深色，相反在較暖、陽光強度較高的地區，鳥蛋顏色雖然較多變，但整體也較為淺色。

團隊又指，雖然陽光強度較高的地區，接受到的紫外光幅射（UVB）也會較多，但相信並非居於和暖地區雀鳥更傾向誕下淺色鳥蛋。因為在多種顏色的鳥蛋中，深藍綠色蛋最阻擋UVB，而且蛋殻普遍都不透光。因認，團隊推斷溫度是影響鳥蛋顏色的主因——寒冷地區深色鳥蛋可助吸收更多熱力，幫助只能在特定溫度範圍發育的胚胎於低溫中生存。

因認，團隊推斷溫度是影響鳥蛋顏色的主因——寒冷地區深色鳥蛋可助吸收更多熱力，幫助只能在特定溫度範圍發育的胚胎於低溫中生存。（Karen Ciocca/unsplash）

團隊將不同種的雞蛋放在陽光底下測試假說，並發現較深色的蛋升溫速度較快，其表面維持較高溫度的時間也較長。然而，團隊的研究未有解釋為何一些鳥蛋有斑點、條紋等特徵，爭議將不會因是次研究而平息。

另外，芝加哥菲爾德自然史博物館有全球最大的鳥蛋館藏，總共收藏了逾6萬隻蛋，對了解環境變遷如何影響鳥蛋大小、外型，以及保育鳥類也有很大幫助。隨着全球氣溫上升，鳥類會否誕下比現在有不一樣顏色的鳥蛋呢？真的有待研究了。

較深色的蛋升溫速度較快，其表面維持較高溫度的時間也較長。（Soner Eker/unsplash）

作者簡介：小肥波

販賣腦汁維生的蛋散。文章散見於不同網絡媒體。著有《養生大謬誤》。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「冷暖地區鳥蛋顏色深淺不同？可能有助恆溫！」​】

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