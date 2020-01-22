Cammi P圖走火入魔　背後階磚恐怖扭曲出晒事　網民震驚：P到路陷

花心機P圖只為一張「po相呃like」是不少女生的日常，身為網絡紅人的陳冠希前緋聞女友謝芷蕙（Cammi）不時於instagram大放福利，不過身為P圖達人的她亦有失手的時候。早前她上載到韓國旅遊的相片，可見她坐於咖啡店內托住頭甜笑，豐滿身材在貼身樽領衫下表露無遺，但眼利網民卻發現她背後的階磚背景嚴重變型，大小不一兼直線離奇變曲，窗外的馬路亦疑因過度P圖而無故「路陷」，P圖高手也有失手的時候。

Cammi的新相被網民發現P圖過度，直指背後的階磚牆明顯扭曲變形。（ig「cbbheree」圖片）

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Cammi自稱P圖高手，加上擅長擺甫士，令她ig的相片輕易獲得數千讚好，不過出神入化的P圖技術也有失手時，早前她到韓國旅遊，上載了一張於咖啡店內半倚枱邊托頭甜笑的相片，上圍豐滿身材在貼身樽領衫下超突出，露出的纖腰亦令人大呼羨慕。她留言指「希望好心情每天都正常營業」，似乎旅行過程非常開心。

再次將P圖絕技發揮得淋漓盡致的Cammi當然輕易吸like，不少粉絲都留言稱讚「好美」，又公開示愛指「你就是我的唯一」、「有您就有好心情」，似乎毫不介意P圖背後，真人和上鏡可以判若兩人。

不過有眼利網民留意到，Cammi座位背後的一面階磚牆因P圖而「出晒事」，本來每塊大小一樣並整齊排列的階磚明顯扭曲變形，直線更直接「轉彎」，洩露了修圖痕迹，看起來非常尷尬。有人更直指Cammi將相片大執後，連本身位於相片邊緣的私家車看起來也像變了型般，笑稱她一不小心或許會將馬路「P到地陷」。

Cammi並非首次老貓燒鬚，上月她上載的性感泳衣照被指P到不合比例。（ig「cbbheree」圖片）

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事實上Cammi並非首次老貓燒鬚，上月中她於ig上載於泳池邊拍攝的性感泳衣照，不但上圍明顯升了幾個cup，雙腿更是不合理地又直又長，極誇張的身材比例令網民紛紛笑言她已P圖P到走火入魔，「P到個胸仲大過個頭」。

（ig「cbbheree」）

【越南網紅照騙】（01製圖）

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