15歲少女患皮膚早衰症　全臉鬆弛如60歲婆婆　整容後容貌首曝光

未老先衰是每個女生的惡夢，遼寧一名15歲少女因為患上罕見的「皮膚早衰鬆弛症」，臉部鬆弛下垂，令她看起來像60多歲婆婆，老態龍鐘。幸好她獲得慈善團體和整形醫院的協助，經過長達8個小時的整形手術，終於重拾少女應有的相貌。

15歲少女小鳳從1歲多開始，小鳳就出現皮膚鬆弛、下垂、褶皺增多等症狀。（網上圖片）

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15歲少女小鳳（化名）家住遼寧省黑山縣一處農村，其母親也是皮膚早衰鬆弛症患者。從1歲多開始，小鳳出現皮膚鬆弛、下垂、褶皺增多等症狀。隨着年齡增長，全身皮膚都受影響，也讓小鳳經常受到異樣的眼光和排擠，初中畢業後輟學在家，也不像同齡的女生，她幾乎沒有自拍照，更不敢去人多的地方。

為了尋找改變方法，小鳳向「郭明義愛心團隊」寫了一封求助信，團隊決定幫助小鳳重過新生，專家建議通過整形外科手術的方式去除面部皺紋，費用需50多萬人民幣，經好心人捐贈，小鳳成功籌到一筆善款。瀋陽杏林整形外科醫院也主動表示，願免費為她動手術。

手術後，當醫護人員揭開小鳳面上的面紗，可見小鳳的臉龐肌膚光滑柔潤，再沒有之前皺紋。（網上圖片）

瀋陽杏林整形外科醫院院長史靈芝表示，皮膚早衰鬆弛症發病率只有8百萬分之一，患者衰老程度是一般人的25倍。幸好小鳳內臟都正常，只有臉龐皮膚衰老。

終於小鳳在2019年12月29日接受長達8個小時的整形手術，本月20日首度公開亮相。手術的效果實在令人驚喜，當醫護人員揭開小鳳面上的面紗，可見小鳳的臉龐肌膚光滑柔潤，再沒有之前皺紋。父母看到小鳳回復年青應有的容貌，都十分感動，一家人緊緊擁抱在一起。

小鳳直言動手術後，讓她「相信這個世界上真的會有奇蹟發生。」，專家指她的新容貌可維持五到十年左右，之後可能需要動第二次手術，但複雜程度不會高過第一次。小鳳亦指，希望未來可以學醫，當醫生幫助其他有需要的人。

（綜合）