外傭於僱主食物偷加經血尿液口水　被捕後稱因為呢個原因…

不同國家有不同習俗，若為了想變得好運而改變一點個人小習慣是無傷大雅，但如果過於迷信，甚至因而傷害他人則不能接受。新加坡早前發生恐怖案件，一名印傭為僱主一家六口煮飯時，多次偷偷加入自己的經血、口水及尿液，讓對方在不知情下食用。她的惡行遭揭發後，竟辯稱自己是在「施法」，指這樣做僱主便會對她好。

一名印傭於僱主的食物及飲品中偷偷混入自己的體液，被揭發後竟辯稱行為是「施法」。（示意圖，資料圖片）

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據新加坡傳媒報道，現年30歲的印尼籍女傭戴安娜自2017年起，為當地一個6人家庭工作，包括照顧67歲的老婦及兩名幼童。案情指，戴安娜於去年8月為僱主準備飯菜時，竟偷偷摻入其經血、口水及尿液，甚至將這些體液加進水壺中，讓僱主一家飲用。兩次僱主都未有發現不妥，如常食用及飲用相關食物及飲品。

戴安娜不只一次偷混體液於飯菜，僱主一直未有發現不妥，如常食用及飲用相關食物及飲品。（示意圖，資料圖片）

後來僱主察覺味道異常，同時懷疑戴安娜偷走家中保險箱內的現金及首飾，報警調查後始揭發駭人事件。戴安娜事後向警方供稱，相信其行為能令僱主「聽話」及對她好，不會因工作表現而責罵她。

控方指出，戴安娜的行為不易被人發覺，以致僱主一家不只一次吃下被污染的食物及飲品，而且疑遭她偷走的1.75萬元（約10.1萬港元）現金及首飾仍未找回，認為法庭應嚴懲。

而戴安娜求情時表示，對自己的行為感到無比愧疚，對僱主一家真誠道歉。她又指自己離家工作後已離婚，家中還有一名孩子及年邁老親要照顧，需要承擔家庭開支，懇求法官能從輕發落。法官採納控方陳詞，判處戴安娜入獄6個月7周。

（聯合早報）

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