【精油日常】肉桂精油可紓緩繃緊肌肉、風濕痛　即學6種應用方法

編按：肉桂卷、肉桂條、肉桂粉大家都聽過，但原來還有肉桂精油，用得其所的話還可以用來改善體質、紓緩繃緊肌肉、風濕痛！

能夠萃取精油的辛香料中，以肉桂最常被使用。（資料圖片）

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辛香類植物都有溫暖的特質，有方法、有步驟的食用，通常能改善體質，也經常為中醫調理女性體質所用。在精神上，食物加上辛香料可以提振精神，活絡氣氛，掃除低落、悲觀的情緒。能夠萃取精油的辛香料中，以肉桂與肉豆蔻最常被使用，在舊金山的卡布奇諾，上面輕輕地灑了一層肉桂粉，在這個東西方文化交雜的地方，溫暖浪跡天涯的旅人。

回溯歷史，它是最古老的香料之一，古印度將它與沒藥、松一同焚香祝禱，中國人用它健胃祛脹氣，在歐洲則用作調酒香料。這種常年開花的矮木原生於印尼，有中國肉桂與錫蘭肉桂兩種，前者輕柔、後者醇厚，但萃取精油的肉桂以錫蘭肉桂為主。肉桂在東方料理常用以燉肉，在台灣因為九二一地震之後，發現肉桂樹具有良好的抓地力，推廣栽植，也研發出各種生活用品，如洗髮精、沐浴乳，以及其他吃食。

特別介紹精油萃取常用的錫蘭肉桂，錫蘭（Seylon）現稱斯里蘭卡（Sri Lanka），馬可波羅稱讚，「世界上最優雅的土地。」錫蘭島，源出波斯文與阿拉伯文古名，阿拉伯商人叫這個出產的香料島「塞連蒂布」（Serendip），16 世紀明朝人稱「錫蘭」，18 世紀被英屬東印度公司稱為「蘭」，直到1948 年才恢復古時的梵語地名「 馴獅人(Simhalauipa)，即舊稱「錫蘭」，當地人稱自己的國家為「蘭卡」（Lanka），意思是「輝煌之島」（Resplendent Isle），在僧伽羅語中意為「樂土」。

這個熱帶氣候的島嶼，全年高溫，季風期溼度高，四季如夏，只有乾、濕兩季之分。以香料、紅茶、藍寶石聞名於世，有「印度洋上的珍珠」之稱或「寶石之國」。在西南部海岸的卡魯特勒區與希卡杜瓦是肉桂植栽區，因葉子和樹皮甜分高，品性上乘而聞名於世，是斯里蘭卡重要的經濟農作物，同時也是世界上最大的肉桂香料生產國和出口國，種植面積高達1 億7 千多萬平方公里，約占世界市場70% 的肉桂香料產品。

在轉寒季節，肉桂精油對皮膚來說是很好的抗菌劑，於肌肉骨骼方面則有舒緩疼痛作用。（資料圖片／莊堅毅攝）

肉桂精油分成肉桂皮油、桂枝葉油、桂丁果油，三種不同的部位來源，都以蒸餾萃取。肉桂皮的肉桂醛含量較高，肉桂葉含是丁香酚為主，肉桂果含反式乙酸桂皮酯較高。一般使用肉桂皮萃取的精油較多。肉桂的溫暖特質，含有70% 以上的肉桂醛有抗發炎、鎮靜麻醉、血管擴張，以及指痙攣的作用，對中樞神經有振奮與鎮靜雙重作用，在這個轉寒的季節，最快感受到的就是人體最大的器官皮膚與肌肉的影響性，對皮膚而言是很好的抗菌劑，對肌肉骨骼來說，有以下幾種情形可以這樣保養。

▼▼▼按圖了解肉桂精油的應用方法▼▼▼

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（以上是《精油日常：跟隨季節變化的芳香療法使用課題》的內容節錄）

書名：《精油日常：跟隨季節變化的芳香療法使用課題》，作者：蕭秀琴。（時報出版）

作者：蕭秀琴

從事精油寫作20年來，出版、編輯過10本以上芳療相關書籍。

目前住在離台北城約一個小時的小鎮，持續從事文字工作。

希望以每年一部作品的速度，完成小說、報導，劇本，翻譯作品。

出版社：時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。