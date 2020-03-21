【精油日常】Chanel No.5成分都有它　依蘭精油催情護膚養髮都得

編按：香水「Chanel No.5」的氣味相信女士們都不會陌生，但對其主要成份「依蘭（或依蘭依蘭）」又了解多少？其實依蘭除了可以造香水，還可以激起與另一半的熱情，甚至是保養頭髮與皮膚！

香水「Chanel No.5」是依蘭精油有名的產品之一。（資料圖片）

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依蘭依蘭最有名的產品，應屬有女人的香水之稱的「香奈兒5 號」（Chanel No. 5）。1921 年，香奈爾公司調配了6 款香水讓可可香奈兒女士挑選，這位時尚女王挑上了有128 種成分、以玫瑰、茉莉、橙花、依蘭依蘭等花香為主調的這款經典香水，依蘭依蘭正是其中主要的成分。

依照印尼傳統，新婚夫婦的床上會鋪滿盛開的依蘭依蘭，它的香氣馥郁溫暖，能讓新人舒緩放鬆，順利度過新婚之夜。這來自熱帶地區的催情花，原產於太平洋上的熱帶海島，有花中之花的稱號，另一個名字是「香水樹」。它經由印尼，被帶到印度洋上的留尼旺島、馬達加斯加，卻開得比原生地更為濃艷，在熱帶海風中，它卵形的樹葉下垂搖曳，可萃取精油的花朵由綠色逐漸轉黃，香味濃郁撲鼻，而且愈是雨季，開得愈是燦爛。

依蘭香氣馥郁溫暖，讓人舒緩放鬆，被認為有催情的作用。（電影《香水》劇照）

市面上所供應的依蘭依蘭，依照蒸餾過程分為超級、一、二、 三等不同等級，另有不分級的完全精油。其中超級（Extra）依蘭依蘭精油香氣最濃、價格也最貴，但與其他花瓣類精油如茉莉、玫瑰等相比，仍算便宜。依蘭依蘭最有名的產品，應屬有女人的香水之稱的「香奈兒5 號」（Chanel No. 5）。1921 年，香奈爾公司調配了6 款香水讓可可香奈兒女士挑選，這位時尚女王挑上了有128 種成分、以玫瑰、茉莉、橙花、依蘭依蘭等花香為主調的這款經典香水，依蘭依蘭正是其中主要的成分。

南洋女性用依蘭依蘭梳整出黑而濃密的美麗長髮，足見其在保養頭髮與皮膚的效果上，不容置疑。另外，它也是對抗熱帶疾病和泌尿系統的抗菌劑。若要激起熱情，運用依蘭依蘭調和按摩精油，為伴侶進行溫柔的香氣按摩、或是在水中加入調和精油一同入浴，都是很不錯的方式。

▼▼▼按圖了解依蘭精油的應用方法▼▼▼

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（以上是《精油日常：跟隨季節變化的芳香療法使用課題》的內容節錄）

書名：《精油日常：跟隨季節變化的芳香療法使用課題》，作者：蕭秀琴。（時報出版）

作者：蕭秀琴

從事精油寫作20年來，出版、編輯過10本以上芳療相關書籍。

目前住在離台北城約一個小時的小鎮，持續從事文字工作。

希望以每年一部作品的速度，完成小說、報導，劇本，翻譯作品。

出版社：時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。