【精油日常】天氣寒冷易有腸胃病　茴香按摩腹部、胃部改善體質！

編按：冬天寒冷天氣下腸胃比較敏感，容易誘發腸胃疾病，諸如腹痛、胃氣脹和打嗝等。想改善體質，原來可以在精油按摩方面入手，舒緩腸胃不適。

秋、冬季節要特別小心由病毒引致的腸胃問題。（電視劇《我要準時下班》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

身體的變化最敏感的是腸胃的問題，不管是過冷過熱、循環遲滯、血壓高低，最早的反應都在此，知名的胃腸外科內視鏡醫師新谷弘實強調的「不生生病的生活」就是保持腸胃的健康，因為腸胃的狀態反應一個人的生活與生命的狀態。

腸胃脹氣幾乎是每個人經常性，甚至是每天都會遇到的問題，只是有輕重之別而已，這跟飲食有關，也是跟習慣有關的問題，改變生活習慣就得先從斷捨離開始，戒斷不好的方式，捨去口腹之慾，離開物質的誘惑，人類自二戰後從物資匱乏到物產豐繞，養成了滿足口腹之慾成為幸福的象徵，肥胖與三高問題變成現代性的文明病，多半跟腸胃障礙有關。

年終倒數第二個月，檢查自身一年來的樣貌，將捨離當作大掃除的前置工作，不啻是一個好方法，環境空間的與行為習慣性的，全面的檢查一遍。

茴香它的羽葉狀葉子跟我們熟知的也是繖形科的胡蘿蔔葉很像，簇生細碎的小黃綠色花迷人，又因為藥草氣味濃郁，有人喜歡拿來插瓶。（時報出版提供）

在植物史裡茴香被當作驅邪植物，雖然不能得到驗證，但是針對疾病的治療運用記載，已有2 千年左右。最早是《自然史》的作者老普林尼（Pliny23~79）觀察蛇吃了茴香並且在茴香叢中蟄居，以致能夠在脫皮後改善視力，記錄了茴香可以治療22 種疾病。

茴香精油是以種子蒸餾取得，呈鮮黃色液體，藥草氣息濃厚。香料精油針對腸胃系統，效用一向聲譽卓著，在常備精油中繖形科的香料精油至少要有一種，適用範圍最廣的當屬茴香精油，下面幾個腸胃症狀都適宜以茴香精油為主的配方來處理。

止胃痙攣性疼痛：茴香、羅馬洋甘菊、香蜂草、快樂鼠尾草、歐薄荷、洋茴香、芫荽、小茴香。

袪胃脹氣和消化不良：茴香、洋當歸、羅勒、歐薄荷、荳蔻、洋茴香。

輕瀉劑、促進排便：茴香、樟樹、黑胡椒、歐薄荷、馬鬱蘭、迷迭香熱敷腹部上方和背部下方至尾椎之間，以茴香為主8~10 滴，也可調配一兩樣自己喜歡或家中已有的精油。

▼▼▼按圖了解茴香精油的應用方法▼▼▼

+ 13 + 12 + 11

（以上是《精油日常：跟隨季節變化的芳香療法使用課題》的內容節錄）

書名：《精油日常：跟隨季節變化的芳香療法使用課題》，作者：蕭秀琴。（時報出版）

作者：蕭秀琴

從事精油寫作20年來，出版、編輯過10本以上芳療相關書籍。

目前住在離台北城約一個小時的小鎮，持續從事文字工作。

希望以每年一部作品的速度，完成小說、報導，劇本，翻譯作品。

出版社：時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。