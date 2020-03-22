【精油日常】返工壓力山大？佛手柑精油飲得又擦得　幫手鎮靜神經

編按：每日返工都被上司客戶鬧，工作排山倒海好大壓力？ 要找精油舒緩減壓的話，能吃還能擦的佛手柑，會是其中一個好選擇！

打工仔返工壓力大，有時難免要找不同的方法減減壓。（電視劇《無法成為野獸的我們》劇照）

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精油中有一瓶氣味很受大眾歡迎，尤其是男性，柑橘屬的佛手柑精油它不過於甜美但又有柑橘特有的果味，甚至會有清新醒鼻的氣息，剛開始聞香的人，也很喜歡買這一瓶，但它在柑橘屬精油中光敏性特別強，很適合拿來做晒黑劑。佛手柑精油受到歡迎，或許也跟這個故事有關。英國伯爵葛瑞任期屆滿回國述職，清朝福建仕紳送他一罐上等祁門紅茶與一瓶佛手柑浸泡油，伯爵在英國例行的下午茶宴中，展示他從遠方帶回來的神奇寶貝，不小心將佛手柑油滴到茶裡面，涼涼的味道跟陣陣的清香，大受名門淑女的青睞，後人稱加了佛手柑的紅茶為伯爵茶。

佛手柑只在義大利生長，可說是柑橘屬植物在義大利風土條件下的變種，與台灣或中國所說的佛手柑不同。能夠萃取精油的佛手柑也是義大利的獨特產品，因此產量有限。不論在中國或義大利，當佛手柑的枝頭開滿小白花時，都會飄來陣陣香氣，有著安定人心的功效，美國人最喜歡拿來插花的香蜂薄荷，也稱做佛手柑，因為它們都有著類似的香氣，明亮與溫暖，帶點淡淡的花香，令人聯想起舒爽和暖的春天。

佛手柑精油的香氣，有安定人心的功效。（資料圖片／霍芷晴攝）

另外，這款精油在鎮靜神經的功效聲譽卓著，拿來當沮喪以及焦慮的神經鎮靜劑，是平撫神經性疼痛與放鬆情緒的不錯點子。另外，它不適合泡澡或沖澡，但很適合在薰香使用。焦慮並不是一時半刻發生的症狀，跟因為具體事件影響所產生的憂慮、憤怒不一樣。焦慮於人生一無成就，焦慮於失去信念，焦慮於愛情之不可得，這些都是緩慢而不可解決的醞釀所致，更多的是長時期的挫敗感，使自律神經失調，影響了睡眠、作息，造成生活混亂。神經焦慮，感到憤怒、挫敗，甚至到憤世嫉俗的地步，除了喝伯爵茶緩一緩，滴幾滴到薰香瓶，讓環境怡人。

舒緩神經焦慮配方： 佛手柑 5滴 安息香 4滴 白千層 2滴

（以上是《精油日常：跟隨季節變化的芳香療法使用課題》的內容節錄）

書名：《精油日常：跟隨季節變化的芳香療法使用課題》，作者：蕭秀琴。（時報出版）

作者：蕭秀琴

從事精油寫作20年來，出版、編輯過10本以上芳療相關書籍。

目前住在離台北城約一個小時的小鎮，持續從事文字工作。

希望以每年一部作品的速度，完成小說、報導，劇本，翻譯作品。

出版社：時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。