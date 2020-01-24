【武漢肺炎】停止拜年成微博熱搜　網民：我爹說沒親情活着無意義

武漢肺炎疫情持續，除了武漢外更有其他城市需要封城，早前有確診個案患者在潛伏期沒有發燒，中招者自身不易察覺，這情況下就連內地網民都呼籲應暫停拜年，但現實中卻難敵「親情」和「傳統」。「#今年要不要出門拜年」登上微博熱搜，相關帖文的瀏覽量逾2億，許多網民均同意應打電話或視像對話拜年，減才聚餐，可惜不少人的父母都堅持拜年，甚至對方剛從武漢回來都可能要「頂硬上」，有網民向兩老陳述利害，「我爹說沒有親情活着有什麼意義」。

微博網民將鍾南山改圖，變成呼籲停止拜年的文宣。（微博圖片）

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為了控制疫情，內地已先後有11個城市「封城」，許多港人認為目前情況不適合返回內地，但仍有市民堅持回鄉探親拜年。同樣情況亦困擾內地網民，微博許多帖文討論停止拜年，當中有些家庭較開明的網民分享，家人在聊天群組達成共識，今年互不拜年，親友間通過電話問好即可，減少互相感染的機會，甚至有人拿鍾南山院士的照片改圖作文宣，宣傳「少吃一頓飯親情不減，聚一起吃飯給社會添亂」的道理。

武漢肺炎持續，但仍有內地人堅持四出拜年。（示意圖／資料圖片）

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雖然微博網民全都認同停止拜年，但當中多數是年輕群組，不少人最終還是「被迫拜年」及「被拜年」，「你不出門，不代表別人不來」。許多為人子女的網民稱，家中兩老堅持拜年，將「自家人」、「親情」掛在口中情緒勒索，「不去就是大逆不道我太難了」、「什麼叫不走我們家就是不把我們當自家人，真是面子害死人」。

有網民甚至絕望分享，自己每年只會向一戶親戚拜年，但那家人剛從武漢回來，煩惱如何推掉去拜年。甚至連讀得書較多都成為最大罪名，有網民稱自己在家庭群組建議不拜年，馬上被圍攻，揶揄「上過大學的人就是不一樣」。

有人解釋內地許多人連微博都不會上，根本不知道情況有多嚴重，尤其是農村人根本不重視，而且要勸說父母戴口罩已足夠困難，認為政府及傳媒應帶頭呼籲停止拜年。

（微博）