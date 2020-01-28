與巨乳漫畫角色合作被批性騷擾　日紅十字會最新海報連衫都唔着？

不少公司或機構都會定時舉行活動及宣傳，不過公關技巧稍有失手就可能釀成災難。日本紅十字會去年與漫畫《宇崎學妹想要玩！》合作舉辦有獎捐血活動，以鼓勵國民踴躍捐血，但由於活動海報及贈品均印有巨乳角色，遭部分人批評是性騷擾及物化女性。 風波平息不久，日本紅十字會最近又上載最新的宣傳活動海報，當中主角不但同為巨乳，更連上衣也沒有穿！不過這次的活動竟沒有引來任何批評，令網民紛紛留言笑稱不公平。

日本紅十字會去年10月曾與漫畫《宇崎學妹想要玩！》合作舉辦有獎捐血活動，惟角色造型被指有性騷擾之嫌。（Twitter圖片）

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去年10月，日本紅十字會神奈川縣血庫（神奈川県赤十字血液センター）宣布與漫畫《宇崎學妹想要玩！》crossover，推出捐血換獎活動，只要國民參加活動並成功捐出指定血量，便可獲得一個印有漫畫主角學妹宇崎花的造型文件夾。

由於宇崎花的造型設定為「巨乳」女生，在文件夾及活動海報上印有圖案中，其豐滿身材均清晰可見，加上文件夾上她掩着嘴笑的對白「學長你還沒捐過血嗎？該不會……是害怕打針吧？」一句令人想入非非，引來網民意見兩極。

有人批評涉事海報及贈物充滿性暗示，令宣傳活動有物化女性之嫌，同時造成「環境型性騷擾」，甚至有人揚言要抵制捐血；但亦有網民則指出動漫愛好者每年都會因為聯乘活動而踴躍捐血，故認為這反而是出色的宣傳活動。

當地紅十字會公布最新一輪公關活動，用上無上裝相撲力士作為主角，引起網民熱議。（twitter圖片）

至近日當地紅十字會公布最新一輪公關活動，正當網民都以為紅十字會應該會收緊尺度，避免再次引起爭議時，最新的活動海報竟再次用上「巨乳」主角，而且主角更是赤裸上身登場！

原來日本紅十字會最新的crossover對象是大相撲賽事，兩名穿着傳統服裝的相撲手拿着武士刀，霸氣地望着鏡頭，海報更列明只要參與捐血便有機會到現場觀戰及與相撲手合照。

海報一出再次引發討論，不少人指紅十字會是特意反諷上次漫畫角色引起的爭議，刻意使用「巨乳」的男士作為海報主角，而且尺度更進一步直接變成赤裸上身，令網民也笑言「這毫無疑問比之前動畫海報的問題還要大」、「之前有穿衣服都不行了，這個直接上半身空出絕對是犯罪」、「露出象徵着性的胸部，還送跟力士合照的觀戰門票，這應該算是女人對男人的性的榨取吧？肯定是這樣」。

（日本紅十字會）