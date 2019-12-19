韓網紅姜仁卿靠童顏巨乳突圍　寫真超大尺度網民暴動秒follow

不少韓星或模特兒都有令人驚奇的「不科學身材」，加上標緻五官令人想一看再看！韓國網紅兼模特兒姜仁卿（강인경、Kang In Kyung，匿稱「Ebichu」）因為樣子極之年輕又有豐滿身材，被網民封她為「童顏巨乳」的代表之一。不過姜仁卿雖然外表清純，但不時在instagram分享大尺度的照片，引起網民暴動！

姜仁卿（Kang In Kyung，匿稱Ebichu）是知名的韓國網紅，在IG上有超過110萬名粉絲。（IG「inkyung97」圖片）

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90後姜仁卿來自韓國首爾，現年22歲的她由於身高只有1.6米，看起來十分嬌小，雖然個子小小，但身材出眾，形成超強烈對比，成為她一大賣點。與眾多韓星模特兒一樣，姜仁卿一樣擁有雪白肌膚，加上一頭清爽短髮，予人可愛清純的感覺。

姜仁卿曾經Cosplay神還原漫畫《工作細胞》中的血小板。（IG「inkyung97」圖片）

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姜仁卿的主要工作是模特兒，因此經常在社交媒體上分享自己的寫真照片。令人意想不到的是，姜仁卿拍攝的照片種類很多，除了日常生活照外，更有Cosplay照、泳衣照、床照（在床上拍）、甚至是性感造型照等等。姜仁卿更曾神還原漫畫《工作細胞》中的角色「血小板」，網民都大呼「卡哇伊！」。

（綜合）

【熱話#同場加映2】（01製圖）

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