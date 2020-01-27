嘲妻子由校花變免費保母　口賤夫：這麼難追還不是給我洗衣生寶！

「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」，不少女子都希望可以嫁個好男人。內地微博過去曾出現「追到喜歡的人是一種什麼體驗」的熱門話題，未料有男網民上傳妻子辛勞做家務時的背影，語帶輕挑地形容當年很難追求到的妻子，現在已是「免費保母」，包攬洗衫、煮飯等家務。男子的說法引來網民熱議，批評男方噁心和不懂珍惜妻子。

部分男網民在微博上傳妻子做家務時的背影相，卻直指她由當年「大學校花」變成「免費保母」。（微博圖片）

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微博不時都有網民開設話題，讓其他人分享自身經歷，有男網民在「#追到喜歡的人是一種什麼體驗」回答的故事引來不少人討論。其中一人上傳了一張抖音影片截圖，看到他的妻子蹲在地上洗衣服，身邊放着大大小小的盆子。當所有人以為他要甜蜜告白時，他卻在圖中寫道：「當年為了追妳，大學校花，送了多少花，妳閨蜜為難我，妳親戚為難我，現在還不是乖乖給我洗衣服，生兩寶，免費保母。」

其後有另一些網民貼出其他抖音截圖，均見拍片者分別指「當初老子追了妳4年才肯嫁給我，現在還不是給老子做飯洗衣」，「當年害老子追妳好多年，現在還不是老老實實的給我做飯、洗衣服」；而截圖中的妻子都在煮飯。

大批網民紛紛狠斥眾男的說話傷人和令人心寒，又為他們的妻子感到可惜，「幫助女人們看清楚，有些人表面對你千依百順，背地裏等着把你騙到了之後報仇呢」，「給這3位女士，真的是遇人不淑」，「不知道這幫人如此貶低自己配偶的心理動機是什麼……」

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