【遊日注意】電車癡漢最新偷拍法　鞋面藏小型相機影高中生裙底

被稱為港人家鄉的日本，其車廂偷拍及非禮罪案亦是社會一直關注的問題。最近有位女網民於Twitter上載相片，表示目擊一電車癡漢竟用小型相機偷拍女高中生的裙底，而令人咋舌的是該部相機竟藏在鞋面，如果不留心其實很難發現。不少網民怒指其行為變態，為了一己私慾無所不用其極，更有女網民表示非常擔憂。

最近有位女網民於Twitter上載相片，表示目擊一電車癡漢竟用小型相機偷拍女高中生的裙底，而令人咋舌的是該部相機竟藏在鞋面，如果不留心其實很難發現。（UzukiNaoGG@Twitter圖片）

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該女網民本來是位來自埼玉縣年約20歲的年輕上班族，她於上年12月在Twitter上載數張相片，表示當時正乘搭武蔵野線電車，期間發現在附近的一名男子不太對勁，雖然車內較為擁擠，但他卻緊緊貼着一名站在門邊的女高中生。

但令樓主更為留意的是，該男子的右腳不時有意無意的伸向女高中生，樓主仔細一看，即發現他的鞋面有一位置奇怪地凸起來，細看才知道原來是藏起了一部小型相機並卡在鞋面，而鏡頭正向上方。

樓主對此感到匪夷所思，她其後更望見該男子的手機筆記頁面竟記錄了女高中生的資訊，內裏寫着：「07:00、武蔵浦和站、馬尾、JK（意指女高中生）」。但因為仍沒法證實該男子正在偷拍，樓主一直沒辦法質問他，唯有拍下照片，讓其他女網民稍為注意。

帖文至今獲超過1.4萬個讚好，大批網民留言批評當地仍出現令人髮指的風化案，直言部份人心理變態，不知廉恥，「太過份了」、「女性專用車廂還是不太足夠」、「很噁心，想盡辦法就是為了偷拍」、「真的無法忍受這些可恥的人」。有網民更鼓勵樓主報案，把當日的詳細經過交給警方，讓他們追查。

（UzukiNaoGG@Twitter）