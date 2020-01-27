【高比拜仁墜機亡】網民難接受　「正宗教練」貼珍藏海報：記一世

高比拜仁（Kobe Bryant）因為直升機意外身亡，終年41歲，消息震撼全球，大批香港球迷都非常傷心，紛紛表示哀悼，專寫籃球內容的網絡紅人「正宗教練」在facebook貼出珍藏的Kobe海報，表示「永遠唔會換呢張海報，好波記一世」，大批網民也不捨地指「一時間很難接受」。

「正宗教練」在facebook專頁發佈Kobe離世的消息，又貼出珍藏的Kobe海報，指永遠不會換下這張海報。（「正宗教練」fb圖片）

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「正宗教練」在facebook專頁發布Kobe離世的消息，表示「RIP，多謝你」，又貼出珍藏的Kobe海報，指永遠不會換下這張海報。不少網民都難以接受Kobe的死訊，「一代傳奇，一生我認為最努力的球員」，「完全無法相信，世事無常」、「求下官方快啲闢謠係假」。

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有網民亦分享Kobe對自己的影響，「係你令我打籃球的，RIP，我會以你為榜樣，事事堅強」、「因為你，我愛上籃球，因為你，我去打籃球，因為你，我去睇湖人，因為你，我學識做人」。

「正宗教練」在Kobe 2016年退休時，曾改編張學友的經典金句《還是覺得你最好》向Kobe致敬，當中的歌詞「即使你離開 我熱情未改 這座球場裡 榮幸有你比賽」，不少網民認為今天再聽十分應景，Kobe的傳奇值得一再回味。