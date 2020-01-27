菲律賓海關扣查無證食品　中國製「灣仔碼頭」水餃被驗出非洲豬瘟

武漢新型冠狀病毒肺炎持續擴散，但亦不要忘記仍有非洲豬瘟。近日，一批去年底從中國入口的「灣仔碼頭」芹菜豬肉水餃，被菲律賓當局驗出有非洲豬瘟，當局已下令將貨櫃內的食品銷毀，以防病毒傳播。 灣仔碼頭回應查詢指，沒有直接或授權任何經銷商出口菲律賓，正聯絡有關當局追溯產品批次以獲得進一步資訊。

當局表示，經過檢查和獸醫檢疫部門（VQS）實驗室測試後，當中一款「灣仔碼頭」芹菜豬肉水餃中含有ASF（非洲豬瘟）病毒。（Bureau of Customs PH fb圖片）

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據CNN報道，菲律賓海關總署在周六發表聲明，指12月11日在馬尼拉北港國際集裝港口發現一批有非洲豬瘟的食品，貨櫃中有豬肉丸和雞翼等等，當局懷疑當中包含有未經申報的物品，且沒有取得相關衛生許可證，因此將之扣留。

當局表示，經過檢查和獸醫檢疫部門（VQS）實驗室測試後，當中一款「灣仔碼頭」芹菜豬肉水餃中含有ASF（非洲豬瘟）病毒。涉事港口營運商MICP向公眾保證，將繼續保持警覺，防止可能帶有非洲豬瘟病毒的豬肉產品入境。

菲律賓海關於12月11日，在馬尼拉北港國際集裝港口發現一批有非洲豬瘟的食品，貨櫃中有豬肉丸和雞翼等等。（Bureau of Customs PH fb圖片）

菲律賓禁止受非洲豬瘟影響國家的豬肉及豬肉製品入口，當中包括俄羅斯、烏克蘭、捷克、摩爾多瓦（Moldova）、南非、贊比亞，匈牙利、保加利亞、比利時、拉脫維亞、波蘭、羅馬尼亞，中國（包括香港和澳門）等16個國家。

非洲豬瘟可在受感染的豬群中可迅速傳播，一般3到5天就可導致豬隻死亡，威脅到食物供應，但不會感染人類。去年7月菲律賓出現了首宗非洲豬瘟病例，之後在馬尼拉和呂宋島等省份都出現確診非洲豬瘟的病例。

灣仔碼頭回應查詢指，沒有直接或授權任何經銷商出口菲律賓，正聯絡有關當局追溯產品批次以獲得進一步資訊。灣仔碼頭指香港供應的產品所使用的豬肉原材料均由外國進口供應商供應，並經過檢測檢疫合格。而由原材料到產品製成整個過程皆經過國際認可的FSSC 22000認證。

食物安全中心發言人則指，會了解事件，並指非洲豬瘟不是人畜共患病，不會傳染人類，亦不構成食物安全風險，亦提醒市民豬肉必須徹底煮熟才可食用。

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