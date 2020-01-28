武漢肺炎│廣州嚴令公眾場所戴口罩　巴士男拒戴被噴辣椒水拉落車

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國最少錄逾4500確診及106人死亡。廣州亦錄151宗確診個案，廣東省政府日前規定市民在公共場所必須佩戴口罩，不聽勸阻者將被處罰。新例實施後仍有人拒戴口罩，網上流傳影片，可見有中年男士不戴口罩上巴士，司機拒絕開車，男子最後更被警員制服。

3名警察將他包圍並警告他下車，警察向男子噴辣椒水，再將他拉下車制服在地。（網上圖片）

+ 5 + 4 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網上流傳影片可見，一名伯伯在巴士上粗口指罵司機，原來司機要他戴口罩，但他不從，司機於是停下車子，四周的乘客亦指「再唔戴就報警」，之後司機上報要求支援。

後續影片可見，警察到場將該名沒有戴口罩的中年男子拘捕，男子站在巴士的車門位置，3名警察將他包圍並警告他下車，警察最後向男子噴辣椒水，再將他拉下車制服在地，之後帶走。

廣州地鐵中一名男子沒有戴口罩，警察從後將他拉住叫他下車。（網上圖片）

除了巴士，坐地鐵亦規定要戴口罩，另有網上影片顯示，廣州地鐵中一名男子沒有戴口罩，警察從後將他拉住叫他下車，拍片者稱「一定要落、一定要落」，「一個人影響成車人」。廣州公交公安後來確定事件屬實，重申在1月26日廣州地鐵已公布進入地鐵站須佩戴口罩。