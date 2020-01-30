【武漢肺炎】抗議防疫隔離中心接近民居　福建群眾堵路爆衝突　

武漢新型冠狀病毒疫情持續，福建省寧德市霞浦縣近日有群眾因不滿當局在民居附近設置防疫隔離中心而上街堵路，且一度與警方發生衝突。當局稱經勸導後，事件已被平息。

在福建省寧德市霞浦縣大沙園區，一幢閒置的廠房宿舍將進行修葺，以用作與新型冠狀病毒患者有密切接觸人士的集中觀察設施，但因為太接近民居，惹起當地部份居民不滿，擔心受感染。網上片段顯示，事發當日大批民眾堵路，又向警員投擲木板、座椅等雜物，期間有人大叫「打起來了、打起來了」，及後有戴上口罩的警員將示威者抬走。

疫情指揮部周二（28日）晚回應事件稱，有關廠房宿舍位於大沙工業園區，距離大沙村約一公里，附近沒有居民，後來居民經縣鄉村幹部及疾控專家勸導，目前事件已平息；當局強調將繼續做好群眾的思想工作，全力做好疫情防控。目前霞浦縣的確診肺炎病例有2宗，26名密切接觸者正接受集中隔離觀察。

徵用小學旁黨校建隔離站

另外，一名浙江溫州網民周三（29日）晚在微博上稱，溫州自本月25日開始每日感染人數倍增，短短5日內確診人數突破100，加上當地沒有幾間三甲醫院（內地最高級別醫院），一旦爆發疫情後果不堪設想，「第一是溫州在武漢做生意的人超級多，回去後也沒有做相應的隔離；第二是的確很多人沒有明顯症狀；第三是民間不重視，溫州街頭戴口罩的人比例連一半都沒有；第四在農村gov（政府）也不是很重視這問題，我回老家的一天也沒聽到廣播或者其他形式的宣傳。」

該名網民表示，農村長輩認為戴口罩出門是一件「丟臉」的事，有一個同學住在溫州溪南村，村內準備興建隔離站，徵用了在小學旁、距離溪南村很近的黨校，村民自發到村口用人牆堵住唯一進入黨校的路，「而且一半人沒戴口罩，這怕不是送人頭！（他們）不讓車子開進來，當地基層工作人員解釋人民也有很多反對的聲音」。