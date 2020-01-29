【武漢肺炎】31歲黃岡女肺部全白12天亡　夫借20萬治病：她剛懷孕

武漢肺炎最初於湖北省爆發，由於早期檢測病毒的試劑盒不足及檢測權等問題，部分患者可能病死都未確診。武漢附近的重災區黃岡，一名年僅31歲的孕婦，從月初出現頭痛、咳嗽、發燒等症狀，至最終病發死亡僅12天，最後肺部全變白了。

內地孕婦因不明肺炎入住武漢一間醫院，僅12天死亡，至死未確定患上何病。（示意圖／資料圖片）

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她的丈夫接受內媒訪問稱借來20多萬人民幣（約22萬港元）醫藥費救妻，結果妻子死亡證明只寫上「重症肺炎、呼吸衰竭、感染性休克」，妻子至死都不知是否確診武漢肺炎。妻子過世後不久，湖北多市封城，悲傷的他除了要擔心自己有沒有被傳染，更擔心年幼女兒出事。

化名翁秋秋的黃岡31歲女子，死前才剛知道自己懷孕不久。她的丈夫化名陳勇接受《澎湃新聞》訪問，稱妻子月頭知道自己懷孕，至本月10日凌晨，妻子突然頭痛、喉嚨痛及發燒38度多，黃岡市中醫院的醫生說她喉嚨發炎，但孕婦不能打針吃藥，拿了點感冒藥回家。當時武漢出現武漢肺炎，但黃岡市未出現個案，所以未想過妻子可能中招。

為治好妻子，他轉到武漢一家三甲醫院，醫生指其妻受病菌感染，發現她「肺部全白」，11日凌晨要入急症室搶救，再轉到重症病房隔離。妻子被送到發熱科隔離後，醫生說是患了「不明肺炎」，治療費用很貴，每天要最少2萬人民幣（約2.2萬港元）。

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翁秋秋的丈夫向所有親戚借錢，前後借了20多萬，借到無法再借，他不能探望妻子，醫生只是會就「嚴重」、「更嚴重」，病情惡化很快又沒有任何好轉；至21日中午，他已經借不到錢了，看見妻子病情沒好轉，遂和外父商量後簽了放棄治療同意書，僅一個小時後妻子就離世，馬上被火化，死亡證明寫上「感染性休克、呼吸循環衰竭、重症肺炎」。

自妻子進隔離後一面未見，陳勇再見到她時已是一個骨灰龕。後來他發現，同院還有一名長者的病情和妻子的一樣嚴重，但經治療後情況好轉，自責自己未想盡方法繼續治療，欠下巨債之餘，還擔心自己和女兒一樣受感染，幸好女兒去醫院檢查時沒有發現異常。

事件令許多網民感痛心，認為一般家庭都不可能負擔到這樣重病的治療費，「後來免費治療了，人雖然走了，醫院應該把錢退給家屬」，更慨嘆武漢肺炎到底會令多少家庭破碎，更重要的是網民認為政府應該認真處理之前那些患者治療費用的問題。

網上不時有傳武漢人因患武漢肺炎死去，但沒有被確診故未被列入個案，症狀多樣也容易出現誤診。內地1月22日前檢測病毒的試剷盒不足，而且所有疑似的病例樣本都要先交到湖北省疾控中心統一檢測，22日後才將檢測權下放到定點醫院，故內媒相信這是確診個案急升的原因之一。

（綜合）