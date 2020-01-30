【武漢肺炎】口罩廠農曆年假現工人荒　上海城管客串裝箱生產口罩

武漢肺炎影響下口罩供應緊張，不過撞正年假工人放假回鄉，令口罩廠增加生產亦有心無力。近日上海有城管人員主動頂上到口罩廠做臨時工，務求令工廠可以提早開爐，緩解口罩荒。

內地有口罩廠缺工人，城管義務頂替空缺的位置。（網上圖片）

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位於上海松江區車墩鎮的美迪康醫用材料（上海）有線公司為解決國內口罩供應不足的問題，將原本外銷的口罩都改為供應上海，不過當時正值年三十，工廠工人幾乎都回鄉過年，只有仍在生產線的工人留在工廠，沒有人手裝配搬運，因而十分懊惱。

結果工廠在微信群發求助訊息後，不少政府部門都表示可以派人幫忙，連本身已在回家路上準備吃團年飯的松江區車墩鎮城管隊員都報名幫手，表示願意到口罩廠做義務搬運工。一支15人志願者團隊迅速抵達工廠，花4小時將252萬個醫用口罩裝箱並搬上貨車，供應市場。

由於工廠還有很多工人放年假，另一支由城管執法中隊支部帶隊的25人志願者隊伍經過短期培訓後，將穿上保護服在初七（31日）到口罩廠做「紡織工」，幫忙生產及搬運口罩。

網民紛紛感謝他們出手相助，並替他們加油，大讚上海這個地方有人情味，不過亦有人直言「突然心目中的城管形象好了很多」。

（綜合）

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