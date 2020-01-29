武漢肺炎│小S零蚊輕鬆撐抗疫？支持大S捐口罩卻因一個原因被鬧爆

大S徐熙媛被汪小菲於27日曝光於日本狂掃一萬個口罩寄武漢後，小S也出言相挺：「如果不互相幫助，這不是人類該有的行為吧！」，更強調說，「恨！比病毒還可怕！」

小S徐熙娣於微博力撐姐姐大S買口罩寄到武漢助抗疫，自己卻沒有以實際行動支持。（微博截圖）

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這段發言在網路上引起軒然大波，台灣知名購物專家486先生則轉發迷因力量粉絲頁的貼文，內容指出小S的節目與廣告代言在中國、億萬收入也在中國、你姐姐一家捐口罩給中國是他們的本分。並怒轟：XXX 想捐不會自己買，神經病！大力批判小S呼籲捐口罩給武漢的貼文。

486先生以迷因力量粉絲頁的貼文批評小S：想捐不會自己買。（Facebook@486先生、迷因力量）

小S抗疫靠把口？486先生帖子一出即惹網民熱議▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】