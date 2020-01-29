武漢肺炎│小S零蚊輕鬆撐抗疫？支持大S捐口罩卻因一個原因被鬧爆

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

大S徐熙媛被汪小菲於27日曝光於日本狂掃一萬個口罩寄武漢後，小S也出言相挺：「如果不互相幫助，這不是人類該有的行為吧！」，更強調說，「恨！比病毒還可怕！」

小S徐熙娣於微博力撐姐姐大S買口罩寄到武漢助抗疫，自己卻沒有以實際行動支持。（微博截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這段發言在網路上引起軒然大波，台灣知名購物專家486先生則轉發迷因力量粉絲頁的貼文，內容指出小S的節目與廣告代言在中國、億萬收入也在中國、你姐姐一家捐口罩給中國是他們的本分。並怒轟：XXX 想捐不會自己買，神經病！大力批判小S呼籲捐口罩給武漢的貼文。

486先生以迷因力量粉絲頁的貼文批評小S：想捐不會自己買。（Facebook@486先生、迷因力量）

小S抗疫靠把口？486先生帖子一出即惹網民熱議▼▼▼

+5
+4
+3

相關圖輯：網購口罩攻略！泰國高規格口罩$40盒　教你如何集運▼▼▼

+15
+14
+13
武漢肺炎│范瑋琪批限罩令卻自揭無常識？上海網紅突破盲腸靠三點
武漢肺炎│內地人一個飲食壞習慣令疫症擴散？台女星愛乾淨反被嫌
武漢肺炎│口罩都會戴錯？急症室女醫生提醒6大常犯錯誤
武漢肺炎│護士揭台男遊武漢感冒返台拒戴口罩：這種人令台灣淪陷

延伸閱讀：

「口罩禁出口」于美人籲人溺己溺　網友「保護台灣人民錯了嗎？」

台灣藝人沒遣責中國反罵台灣官員　陳艾琳嘆「滿頭問號」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。